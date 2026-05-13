MUSE. “Tech Tales”: Giovedì 14 maggio “Davanti, dentro e attraverso lo schermo”

Smartphone, app, giochi, video e social fanno ormai parte della nostra quotidianità. Ma quanto incide questo sul benessere personale e sulle relazioni?

Quando la tecnologia aiuta a stare meglio e quando, invece, inizia a pesare?

Giovedì 14 maggio 2026, alle 18.30, lo spazio Agorà del MUSE – Museo delle Scienze di Trento ospita “Davanti, dentro e attraverso lo schermo”, un nuovo appuntamento del ciclo “Tech Tales”, il programma di eventi collaterali legato alla mostra “Tech IT Easy. Vivere con lo smartphone”.

Attraverso uno spazio aperto di confronto e dialogo, la psicologa Giulia Tomasi e Mauro Cristoforetti, esperto di media education, risponderanno alle domande del pubblico, offrendo strumenti e spunti per un uso più consapevole del digitale.

Giulia Tomasi

Psicologa e psicoterapeuta, è specializzata in psicoterapia costruttivista. Ha conseguito due master, uno relativo alle crisi evolutive degli adolescenti e giovani adulti – ritiro sociale, sindrome hikikomori, NEET e crisi rispetto al futuro – e uno dedicato alle dipendenze comportamentali, tra cui videogiochi, Internet, azzardo, sesso e/o relazioni e shopping compulsivo. Lavora inoltre presso l’associazione A.M.A. di Trento, dove è referente delle linee “Azzardo: Cura e prevenzione” e “Hikikomori e ritiro sociale”.

Mauro Cristoforetti

Da anni opera nell’ambito dell’educazione ai diritti dell’infanzia. Ha lavorato a lungo per Save the Children sui temi dei nuovi media, coordinando attività legate alla partecipazione dei ragazzi, alla progettazione partecipata di gruppi e istituzioni e alle strategie di sensibilizzazione.

Nella cooperativa EDI è socio fondatore, consigliere d’amministrazione, Responsabile attività Area Nord Italia, Responsabile web e formatore sull’uso responsabile dei nuovi media.

Autore di pubblicazioni sul tema e relatore in convegni internazionali. Esperto e appassionato di tecnologie informatiche, ha partecipato anche come consulente scientifico della mostra Tech IT Easy del MUSE.

I prossimi appuntamenti di Tech Tales

Il programma di Tech Tales proseguirà poi venerdì 5 e sabato 6 giugno 2026 con Museum Game Jam, una sfida creativa di 24 ore durante la quale il museo si trasformerà in uno spazio collaborativo dedicato alla progettazione e allo sviluppo di videogiochi per dispositivi mobile. Trenta partecipanti, singolarmente o in team, lavoreranno alla creazione di prototipi giocabili pensati per smartphone, con l’obiettivo di realizzare esperienze capaci di divertire, stimolare riflessioni e proporre nuovi sguardi sul rapporto quotidiano con il digitale. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con IGDA Italy.

Il ciclo si concluderà giovedì 24 settembre 2026, alle 18.30, con BIP BIP – Notifica in arrivo!, uno spettacolo completamente improvvisato a cura di Giardino delle Arti che porterà sul palco le gioie e i dolori dello smartphone: notifiche attese o temute, chat infinite, vocali, fotografie e chiamate capaci di cambiare una giornata. Un viaggio ironico e partecipato dentro le emozioni che si nascondono dietro ogni “bip”.

La mostra Tech IT Easy. Vivere con lo smartphone

Gli appuntamenti di Tech Tales si inseriscono all’interno della mostra Tech IT Easy. Vivere con lo smartphone, il nuovo progetto di MUSE Agorà dedicato al rapporto tra esseri umani e tecnologie digitali.

Attraverso un percorso aperto e non giudicante, la mostra invita il pubblico a esplorare le trasformazioni generate dal digitale sul benessere individuale e collettivo, mettendo in luce opportunità, fragilità e possibilità di scelta consapevole nell’uso dei dispositivi e dei social network.

(Fonte: MUSE)