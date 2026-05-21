“Perché succederà ieri? Capire il presente attraverso le puntate precedenti della Storia” di Giacomo Panozzo

IL LIBRO

Taiwan fa tremare i mercati mondiali, la Corea del Nord resta una dittatura nel 2026, l’Iran e l’Occidente continuano a guardarsi con ostilità. La Russia ha invaso l’Ucraina, la Brexit ha spaccato l’Europa e Donald Trump è tornato alla Casa Bianca.

Il presente sembra spesso una sequenza di crisi improvvise, difficili da decifrare. Ma raramente gli eventi nascono dal nulla. Dietro le tensioni geopolitiche, le guerre, le fratture tra blocchi e le paure collettive ci sono processi lunghi, radici storiche, scelte politiche, errori e continuità che arrivano da lontano.

È da questa idea che parte Perché succederà ieri? Capire il presente attraverso le puntate precedenti della Storia, il libro di Giacomo Panozzo pubblicato da Salani Editore. Il volume viene presentato come un percorso divulgativo per leggere il presente attraverso le radici storiche delle principali crisi geopolitiche contemporanee.

Panozzo, divulgatore storico trentino, affronta i temi della contemporaneità con un taglio accessibile, diretto e volutamente lontano dal linguaggio accademico più chiuso. L’obiettivo è accompagnare il lettore dentro le grandi crisi geopolitiche senza trasformarle in una lezione pesante, ma ricostruendone le origini con curiosità, ritmo narrativo e attenzione ai dettagli.

Il libro si muove tra scenari che appartengono alla cronaca quotidiana ma che hanno radici profonde: i rapporti tra Iran e Occidente, le tensioni nell’Asia orientale, la Russia di Putin, la Brexit, gli Stati Uniti di Trump, il peso delle dittature contemporanee e le fragilità dell’ordine internazionale. Tutti temi che spesso arrivano al pubblico in forma frammentaria, attraverso titoli, dichiarazioni e immagini di crisi, ma che richiedono uno sguardo più ampio per essere compresi davvero.

La forza del progetto sta proprio nel tentativo di rendere leggibile la complessità. Perché succederà ieri? non racconta il passato come una semplice successione di date, guerre e trattati, ma lo usa come strumento per interpretare il presente. Le crisi geopolitiche, suggerisce il libro, non sono fulmini a ciel sereno: sono il risultato di processi storici, talvolta assurdi, spesso contraddittori, ma sempre profondamente umani.

Giacomo Panozzo è laureato in Storia a Milano ed è laureando magistrale in Scienze storiche all’Università di Padova. Dal 2020 ha iniziato a realizzare contenuti video sui social, raccontando la storia a un pubblico ampio, giovane e non solo, con uno stile semplice ma preciso. Nel tempo ha raggiunto centinaia di migliaia di follower e milioni di like, portando la divulgazione storica fuori dai soli ambienti specialistici.

Dai social alle conferenze, dai licei al teatro, Panozzo ha costruito un percorso fondato su un’idea chiara: conoscere la storia non serve a rifugiarsi nel passato, ma a capire meglio il mondo in cui viviamo. Il suo libro si inserisce esattamente in questa direzione: tornare alle “puntate precedenti” per orientarsi dentro un presente che sembra correre troppo veloce.