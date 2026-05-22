“Le custodi dell’anima” di Francesca G. Marone

IL LIBRO

Nel XII secolo, la giovane regina Sibilla viene data in sposa a Ruggero II come pedina politica. Nella corte che la vuole docile, fertile e muta, scopre di nascosto il potere dei libri e della scrittura: una biblioteca proibita, un monaco che le insegna le lettere, un amore impossibile che le apre la mente prima ancora del cuore. Accanto a lei, la fedele Heloise le offre l’unico, indomito rifugio di tenerezza e sorellanza. Secoli dopo, Gina nasce povera e indesiderata in un paesino vicino a Cava de’ Tirreni. Picchiata, zittita, esclusa dalla scuola, decide di fuggire travestita da ragazzo per entrare in abbazia. Lì incontra i libri, Dante, un maestro che le cambia la vita e un amore che si rivela violenza. Un terremoto devasta tutto, ma non la sua volontà: incinta e sola, torna al paese, ricostruisce da zero la casa di famiglia e la trasforma in una piccola locanda, scegliendo di essere madre, lavoratrice e donna libera in un mondo che la vorrebbe piegata. Nel presente, Mariasole è la nipote che raccoglie questo filo invisibile. Cresciuta con le storie di nonna Gina, sente l’urgenza di non restare spettatrice e parte con il compagno Giacomo per l’Afghanistan, dove si batte per aprire una scuola per bambine. Con sé porta un libro, un bagaglio di memorie e una domanda: quanto può spingersi lontano l’amore quando diventa responsabilità verso il mondo? Una regina medievale, una donna di inizio Novecento e una ragazza di oggi: tre epoche, tre storie che creano un dialogo silenzioso tra generazioni che hanno combattuto contro l’oppressione e la sottomissione.



L’AUTRICE

Francesca G. Marone è sociologa, counselor e mediatrice familiare. Si è laureata in Scienze politiche prima, in Comunicazione pubblica sociale e politica poi, con una tesi sui mutamenti dei modelli familiari e il materno nella scrittura, vive e lavora a Napoli. Ha pubblicato racconti e poesie in antologie per varie case editrici.

(Fonte: Salani Editore)