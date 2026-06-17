Auto rubata in Val Rendena, due arresti: trovati refurtiva, coltello e martelletto

Un’auto rubata, una ricerca durata circa un’ora e il successivo intervento dei Carabinieri in Val Rendena. Due giovani sono stati arrestati in flagranza dai militari della Stazione di Carisolo, con la collaborazione delle Stazioni di Tione e Ponte Arche, nell’ambito dei controlli disposti dalla Compagnia Carabinieri di Riva del Garda per contrastare i reati predatori durante la stagione estiva.

Secondo quanto riferito dall’Arma, tutto è iniziato nella notte, quando alla Centrale operativa di Riva del Garda è arrivata tramite 112 la segnalazione del furto di un’autovettura in sosta. Le ricerche sono state immediatamente estese alle pattuglie presenti in Val Rendena.

Dopo circa un’ora, il veicolo è stato intercettato nel territorio comunale di Pinzolo dai Carabinieri della Stazione di Carisolo. I militari, con il supporto del dispositivo fatto convergere sul posto, sono riusciti a bloccare l’auto e a immobilizzare i due occupanti al termine di una breve colluttazione.

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire merce varia che, secondo la ricostruzione dei Carabinieri, sarebbe stata sottratta nella mattinata precedente da un supermercato della zona. Sono stati sequestrati anche un coltello multiuso e un martelletto frangivetro, strumento utilizzato di norma per rompere i finestrini delle auto.

L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario, mentre la refurtiva e gli oggetti sequestrati sono stati destinati all’ufficio corpi di reato del Tribunale di Trento.

I due giovani sono stati trattenuti nella camera di sicurezza della Compagnia di Riva del Garda in attesa del giudizio direttissimo. All’esito dell’udienza, secondo quanto comunicato dai Carabinieri, il giudice del Tribunale di Trento li ha condannati alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e al pagamento di una multa complessiva di 2.000 euro.

Per entrambi resta fermo il principio di presunzione di innocenza fino all’eventuale sentenza definitiva. I controlli straordinari sul territorio, fa sapere l’Arma, proseguiranno anche nelle prossime settimane e fino alla conclusione della stagione estiva.