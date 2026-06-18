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Assegno Unico Universale: nel primo quadrimestre 2026 erogati oltre 6 miliardi di euro

Di Redazione

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Nel primo quadrimestre del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 6,6 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. 

Sono questi i dati contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) pubblicato ieri con riferimento al periodo gennaio 2025 – aprile 2026 dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS).

Successivamente, l’INPS ha chiarito anche come siano 6.038.598 i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno nel 2026, per un totale di 9.522.852 figli: l’importo medio per figlio a marzo 2026, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 173 €, e va da 59 € per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2026 è pari a 46.582,71€), a 227 € per la classe di ISEE minima (17.468,51 € per il 2026).

(Fonte e per consultare le appendici statistiche con i dati completi: INPS)

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