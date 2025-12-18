INPS. AUU: nei primi dieci mesi del 2025 erogati 16,4 miliardi di euro

Nei primi dieci mesi del 2025 sono stati erogati alle famiglie assegni per 16,4 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,9 miliardi del 2024.

Sono i dati contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) pubblicato ieri con riferimento al periodo gennaio 2024 – ottobre 2025.

Sono 6.253.637 i nuclei familiariche hanno ricevuto l’assegno nel 2025, per un totale di 9.895.565 figli: l’importo medio per figlio a ottobre 2025, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 174 €, e va da circa 58 € per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2025 è pari a 45.939,56 €), a 224 € per la classe di ISEE minima (17.227,33 € per il 2025).

Sul sito dell’INPS è comunque possibile consultare le appendici statistiche con i dati completi .

L’Istituto segnala inoltre i due servizi di video guida personalizzata e interattiva erogati:

ai genitori che richiedono per la prima volta l’Assegno Unico Universale( Poster sulle modalità di accesso alla video-guida) per informarli sul calendario dei pagamenti semestrale e sulle funzionalità del servizio di AUU per la gestione della domanda in relazione alla nascita di nuovi figli; ai genitori che hanno la domanda di Assegno Unico Universale bloccata nello stato In evidenza al cittadino o il pagamento bloccato per l’Iban non verificabile (Poster sulle modalità di accesso alla video-guida), per fornire loro tutte le istruzioni per accedere e integrare le informazioni richieste con il servizio di AUU per ottenere quanto prima il pagamento dell’Assegno.

Entrambi i servizi hanno la finalità di anticipare le informazioni utili ai richiedenti e accrescerne la soddisfazione e facilitare l’uso autonomo dei servizi online offerti dall’Istituto per ottenere e gestire la prestazioni senza dover inviare ulteriori richieste all’INPS.

Di seguito l’INPS riporta i dati di erogazione relativi ai servizi di videoguide nell’area riservata MyINPS di ogni destinatario con notifica sms/email e nelle app INPS Mobile e IO, con la percentuale di video visualizzati, le interazioni con contenuti e servizi contenuti nel video personalizzato con i dati di ogni utente e il gradimento medio espresso sulla scala da 1 a 5.

(Fonte: INPS)