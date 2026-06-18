Levico Terme, al via “Vivere il Parco” con Candy Cane Snail

Prende il via nel Parco delle Terme di Levico la nuova stagione degli appuntamenti culturali di “Vivere il Parco”, l’iniziativa promossa dal Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 25 giugno alle 21, presso l’installazione Sequoia, con il concerto del duo Candy Cane Snail, formato da Ava Alami alla voce e Vittorio Esposito al piano e synth.

Il concerto è gratuito. In caso di maltempo l’evento si terrà nello Spazio Platani, in tensostruttura, di fronte al bar del parco sul lato est, con posti disponibili in ordine di arrivo.

Candy Cane Snail nasce dalla collaborazione tra Ava Alami e Vittorio Esposito. Il nome del progetto richiama l’omonima lumaca, simbolo di diversità, colore e lentezza, e si traduce in un repertorio che attraversa generi e culture diverse. Il duo propone composizioni originali, standard jazz riarrangiati, musica folk persiana e classici italiani.

Ava Alami, cantante di origini persiane, ha approfondito il linguaggio improvvisativo attraverso un master in canto jazz e la partecipazione a seminari di rilievo come Siena Jazz e Nuoro Jazz. Nel suo percorso figurano riconoscimenti come il Premio Giovani Visionari 2024 e la finale al Premio Massimo Urbani.

Vittorio Esposito, pianista, si è formato tra pianismo classico e jazz, distinguendosi con borse di studio a Nuoro Jazz e Umbria Jazz. Vincitore del Premio Lelio Luttazzi 2023, ha collaborato con musicisti come Rosario Giuliani e Joe Farnsworth.

Il sodalizio artistico tra i due musicisti ha portato alla vittoria del Premio Isio Saba 2024 e alla produzione dell’album “Candy Cane Snail” nel 2025. Con il concerto di Levico, la musica diventa parte del paesaggio naturale del parco, in un percorso pensato per valorizzare insieme cultura, ambiente e fruizione degli spazi pubblici.