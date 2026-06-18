Monte Bondone, Solstizio d’estate alle Viote tra torbiera e biodiversità

Il Solstizio d’estate arriva in alta quota, tra acqua, torbiere alpine e biodiversità. Domenica 21 giugno, dalle 10 alle 18, il Giardino Botanico Alpino Viote del Monte Bondone ospiterà una giornata dedicata agli ecosistemi umidi e al rapporto tra natura, scienza e arte.

Il momento centrale sarà l’inaugurazione del nuovo percorso sulla torbiera delle Viote, prevista alle 11. La passerella consentirà ai visitatori di avvicinarsi a uno degli ambienti più fragili e preziosi del Monte Bondone senza comprometterne l’equilibrio.

La torbiera delle Viote, tutelata come Riserva naturale provinciale, si estende sull’altopiano nel Comune di Trento e rappresenta un habitat fondamentale per anfibi, invertebrati e specie vegetali rare. Tra le presenze più significative indicate dal MUSE ci sono la genzianella stellata, attestata in Trentino soltanto alle Viote e sul Monte Baldo, e il coleottero acquatico Agabus nebulosus, rinvenuto alle Viote come unico sito provinciale noto.

Alle 11.30 sarà inaugurata anche l’installazione artistica “I sentieri della pioggia” di Micol Grazioli, realizzata nell’ambito del progetto europeo S+T+ARTS AQUA MOTION. L’opera mette in dialogo arte, ricerca scientifica e sostenibilità, raccontando i percorsi dell’acqua e il rapporto tra ambiente, comunità e territorio.

“Le Viote sono una terra d’acqua”, spiega Helen Catherine Wiesinger, responsabile del Giardino Botanico Alpino. Proprio per questo, la quinta edizione del Solstizio d’estate è stata dedicata all’acqua e agli ambienti di torbiera, con attività per bambini, incontri divulgativi, laboratori e una degustazione di acque potabili provenienti da diverse zone del Trentino.

La giornata inizierà alle 10 con attività dedicate alle piante carnivore e con una passeggiata tra astronomia e botanica per comprendere il ruolo del Sole nella vita sulla Terra. Nel pomeriggio sono previsti il laboratorio creativo “Farsi Acqua”, la degustazione “DegustAcqua” e, dalle 17.30, il “Cocktail di scienza”, incontro informale con ricercatori del MUSE ed Eurac Research dedicato alle torbiere alpine, agli ecosistemi umidi e alle piante insettivore.