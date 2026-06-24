Feste Vigiliane i Giochi in Santa Maria Maggiore

La piazza dei giochi delle Feste Vigiliane 2026 in Santa Maria Maggiore è stata un momento divertente di animazione con diversi incontri e diverse attività: scacchi, cornhole, briscola e morra. Alla presenza dei volontari del Centro servizi culturali Santa Chiara di Trento e del Service per il pubblico, con somministrazione bevande.

A cura dell’associazione I Giovani della Contea la giornata di sfide tra squadre e il Torneo di Cornhole aperto a tutti. L’Avvicinamento agli scacchi, con la partecipazione dell’Unione Scacchistica Trentina. Il torneo di briscola con la partecipazione di volontari del circolo anziani Il Filò, che si impegna anche nella seconda parte della settimana delle feste, e oggi a partire dalle ore 17.00 a cura di Fondazione Franco Demarchi la Morra. Giochi aperti a tutti che continuano fino alla fine delle feste, musica e bevande. Un momento diverso per vivere la piazza Santa Maria Maggiore.

Il progetto di avvicinamento alla conoscenza di questo antico gioco d’azzardo parte dalla curiosità di sapere cosa facevano i nostri avi, quanto erano dedicati al gioco d’adulti: “Quattro mani che scattano come proiettili, sguardi magnetici e numeri gridati a pieni polmoni. La morra non è un pezzo da museo: è adrenalina pura, calcolo istantaneo e rito collettivo. Un gioco millenario dall’anima decisamente street. L’evento si articolerà in tre momenti: un talk culturale/antropologico, una performance ritmica con musica dal vivo e un workshop aperto al pubblico.”

24 giugno pomeriggio in Santa Maria Maggiore conoscendo la Morra

Il programma come segue: 17:00 – 17:15 ca. Esibizione di morra + musica a ritmo; dalle 17:15 – 18:15 ca. Talk con Marta Villa e Fabio Collini (modera: Samuele Di Marzio); dalle 18:15 – 19:45 ca. Sfide tra giocatori, workshop per il pubblico e musica con il cantastorie “La Soffitta di Trento”, alle 19:45 – 20:00 Saluti finali in Santa Maria Maggiore.

La piazza delle Feste vigiliane continua poi anche nelle prossime giornate, con la Briscola e i nostri ormai affezionati ospiti ospitanti del Filò e gli scacchi, a cura dell’associazione scacchistica trentina, che ha offerto anche lezioni di avvicinamento alla disciplina sportiva.

CORNHOLE IL GIOCO MEDIEVALE CHE VENIVA PRATICATO IN TRENTINO DA GRUPPI CHE LANCIANO SACCHETTI PIENI DI SABBIA O DI GRANI DI MAIS PER CENTRARE UN PICCOLO FORO

Le serate delle Feste Vigiliane in Santa Maria Maggiore sono state allietate dai concerti del Coro Amizi de’ la Montagna di Meano, dell’Associazione provinciale per i minori APPM: FINIX – TAILBONE – THE PRONERS, dell’associazione Cantare suonando con alcuni brani musicali classici e moderni alla tastiera elettronica accompagnati dal maestro e coordinatore Marco Porcelli e dalla presenza di un coretto formato da familiari, amici e simpatizzanti dell’associazione.

Sospesi i concerti dei gruppi JAZZICUGGI – C.R.A.P. – MALINFERNO (interrotto per pioggia e grandine).

E domani i Cantastorie in piazza! Spettacolo e premiazione lotteria a cura de La Soffitta Trento in collaborazione Fondazione Franco Demarchi. Spettacolo sulla storia del quartiere della Portela e dei fuochi di artificio. A seguire estrazione della “lotteria dei negozi” che ha contribuito a finanziare il progetto “Portela, radici e orizzonti”.

Chiusura degli spettacoli da Maso Mirabel, alle ore 23.00 il 26 giugno con i Fuochi di San Vigilio con lo Spettacolo pirotecnico. Da Maso Mirabel ecco l’omaggio pirotecnico che conclude in maniera spettacolare le feste dedicate a S. Vigilio e dà l’arrivederci al 2027. MC