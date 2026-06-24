Cultura

Palio dell’Oca e grande Tonca per 3 alle Feste Vigiliane

Di martinacecco

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L’impegno richiesto è sempre gravoso, e questo è un fatto noto a chi ha interpretato questo ruolo negli anni, come spiega Mario Cagol. Il giudice unico e imperscrutabile del Tribunal di Penitenza di Trento. Il fastidio principale nasce dal fatto che da queste parti si è piuttosto permalosi: NON VI INTERESSA il Tribunal di Penitenza? Viene una frase di Oscar Wilde tratta da “Il ritratto di Dorian Gray”: «C’è solo una cosa al mondo peggiore dell’essere al centro dell’attenzione, ed è non esserlo affatto». E se qualcosa prude, mandate una mail, invita il comico provocatoriamente, più o meno.

Ianeselli e la Giunta comunale sono stati “graziati”, sebbene l’hub intermodale diffuso rimanga una questione controversa, più speculazione che reale comodità per i cittadini. Pur salvaguardando le istituzioni dal degrado crescente, specie a Trento e Pergine Valsugana, si sottolinea la difficoltà nel mantenere ordine e rispetto delle leggi in una società sempre più caotica. Un Hub DIFFUSO. E i consigli della nonna che cambiano: prima di uscire controllate i figli, lo hai lo spray al peperoncino?

Un pensiero va alle forze dell’ordine, spesso impotenti davanti a normative che tutelano più i delinquenti che i cittadini. Venite a prendermi, dice il comico, alla fine dello spettacolo.

Sarà soprattutto la sanità a dominare il verdetto finale, con le sue criticità: blocchi informatici, difficoltà del Cup, liste d’attesa infinite e un nuovo ospedale ancora in ritardo. La speranza, seppur flebile, è che queste discussioni possano portare a una crescita e a un miglioramento, ricordando che la salute viene prima di tutto. Il testo della sentenza è chiaro, tre toncati, recidivi e senza speranza di redimissione.

TONCATI CON LA FIGURANTE in acqua nell’Adige nella gabbia: il presidente Maurizio Fugatti, l’assessore Mario Tonina e il direttore generale Antonio Ferro. Per la questione degli otto mesi di disservizi temporanei nella prenotazione on line e ai centralini e per il ritardame che supera ogni tollerabilità delle visite urgenti e da cui spesso dipende la vita e la morte delle persone.

Vince con zero errori e zero penalità e un tempo record che sarà difficile da battere in futuro, il Palio dell’Oca di Trento, CAMPOTRENTINO con una zattera super veloce e super bravissima, super giovane di color delle viole di campo.

MC

martinacecco
martinacecco
Giornalista pubblicista e facebook blogger. Scrivo per Donnissima il blog in rosa dal 2005. Dirigo Secolo Trentino e Liberalcafé. Laureata in Filosofia Politica presso l'Università degli Studi di Trento. Lavoro dal 2024 come PR e Merchandiser presso Eventi, GDO, Retail e Ristorazione. Collaboro con YouGov per il monitoraggio degli andamenti di mercato come Data Insert. Ho concluso un mastering post laurea, la Scuola di Formazione Politica presso la Fondazione Luigi Einaudi. Sto frequentando il Master in Giornalismo presso la RCS Business Academy, presso il Corriere della Sera.Nel tempo libero scrivo poesie, brevi saggi, innesti filosofici, pratico molto sport. Socio sostenitore di Secolo Trentino e Lodi Liberale, sostengo UNHCR per i rifugiati politici e alcune associazioni che pagano cure mediche per malattie rare e supporti tecnici per i disabili. :-)

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