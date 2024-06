Il Tribunale di Penitenza delle Vigiliane con Cagol

Il Tribunale di Penitenza di Trento si è riunito ieri sera in Auditorium per entrare nel vivo della condanna alla Tonca con la guida di Mario Cagol, lo spettacolo ha elencato i toncabili di questa edizione delle Feste Vigiliane. Sono stati nominati i sindaci di Trento Ianeselli e di Pergine Oss Emer, a rappresentare tutti i primi cittadini trentini. Il motivo numero uno sono gli Autovelox, eh niente.. come biasimare questa scelta, ogni volta mezzo stipendio..

Ma non solo, le grandi vergogne del Trentino, tra le balle e le supercazzole dei politici non sono passate in secondo piano, lo scandalo del bypass, un toccante momento con il treno di immondizie da Napoli che scarica a Ischia Podetti, per il problema incombente dell’inceneritore, nonché la vergogna del NOT, il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti rischia la Tonca. Accompagnati da Caresia pastafariano con scolapasta in testa e con il Giudice la Siora Teresa, ah no.. insomma il Giudice.

Fugatti che è stato graziato per la Trentino Music Arena. Perché, ha detto Cagol, al concerto di Vasco è stato un miracolo che non si sia fatto niente nessuno, intanto Nonna Nunzia in veste Manageriale dalla Casa Discografica ha chiamato in calendario per l’estate 2024 tutto il Nosocomio della musica italiana. Infine accolti da un’ovazione del pubblico ha candidato gli animalisti da salotto, rappresentati dal mitico Candriai con il piccione in testa.

Martina Cecco