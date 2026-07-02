Chiude la biblioteca della Fondazione Demarchi, Coppola: “Evitare la dispersione di un patrimonio da 22 mila volumi”

La consigliera di Alleanza Verdi e Sinistra interroga la Provincia sulla biblioteca intitolata ad Agitu Ideo Gudeta. Nel fondo anche oltre 1.100 periodici, più di 1.100 tesi e oltre 10 mila titoli non presenti in altre biblioteche trentine.

La chiusura definitiva della biblioteca della Fondazione Demarchi di Trento approda in Consiglio provinciale. La consigliera Lucia Coppola, di Alleanza Verdi e Sinistra, ha presentato un’interrogazione alla Giunta per chiedere garanzie sulla tutela, sulla ricollocazione e sulla futura accessibilità del patrimonio bibliografico custodito nella biblioteca intitolata dal 2021 ad Agitu Ideo Gudeta.

La biblioteca chiude dal 1° luglio, con la cessazione dei prestiti e la successiva dismissione degli spazi destinati alla consultazione pubblica. Una decisione che, secondo Coppola, pone interrogativi non solo sull’utilizzo futuro dei locali, ma soprattutto sulla conservazione di una raccolta specialistica costruita in decenni di attività.

Il patrimonio documentario è particolarmente rilevante per il settore delle professioni sociali. Comprende circa 22 mila monografie, oltre 1.100 periodici e più di 1.100 tesi, molte delle quali prodotte nell’ambito della formazione degli assistenti sociali e degli educatori professionali.

A rendere il fondo ancora più significativo è la presenza di oltre 10 mila titoli che non risultano disponibili in altre biblioteche del Sistema Bibliotecario Trentino. Un dato che, secondo la consigliera, impone particolare attenzione per evitare la dispersione di materiali dal valore storico, culturale e scientifico.

La chiusura sarebbe stata motivata dalla progressiva diminuzione degli accessi, anche a seguito del trasferimento della formazione universitaria e della presenza della Biblioteca Universitaria Centrale come nuovo punto di riferimento per il settore. Tuttavia, nell’interrogazione viene evidenziato come i dati relativi ai prestiti degli ultimi anni mostrerebbero un utilizzo costante della biblioteca.

Coppola richiama anche la preoccupazione manifestata da studiosi, operatori del sociale e cittadini rispetto alla futura consultabilità dei materiali. A ciò si aggiunge il tema della destinazione degli spazi, che dovrebbero essere utilizzati per attività di comunicazione e divulgazione, senza che siano stati resi noti nel dettaglio il progetto complessivo e le modalità di valorizzazione delle raccolte.

Con l’interrogazione, la consigliera chiede alla Provincia quali criteri siano stati adottati per decidere la chiusura definitiva della biblioteca e se sia stata effettuata una valutazione comparativa tra costi di gestione e valore culturale e scientifico del patrimonio custodito.

Tra le domande rivolte alla Giunta anche quella sulla destinazione dell’intero fondo librario, delle tesi e dei periodici, e sugli enti o biblioteche presso cui i materiali verranno eventualmente ricollocati. Coppola chiede inoltre quali garanzie siano previste affinché il patrimonio venga mantenuto unitario o comunque adeguatamente valorizzato, evitando la dispersione di una raccolta specialistica costruita in oltre settant’anni di attività.

La consigliera domanda infine se tutti i volumi, in particolare quelli unici nel Sistema Bibliotecario Trentino, continueranno a essere catalogati, consultabili e accessibili al pubblico con modalità adeguate.

Per Coppola, il punto non riguarda soltanto la chiusura di una biblioteca, ma la salvaguardia di una memoria culturale e professionale legata al mondo del sociale. Da qui la richiesta alla Giunta di chiarire se intenda promuovere iniziative affinché il patrimonio della Fondazione Demarchi continui a rappresentare una risorsa per il territorio.