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Inflazione. UNC: “Calo è solo un miraggio. +1081 euro per coppia con 2 figli, 167 solo per cibo e bevande”

Di Redazione
Banconote e monete in euro
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“E’ solo un miraggio destinato a svanire”

Ad affermarlo è stato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, intervenuto per commentare i dati Istat sull’inflazione di giugno, nulla rispetto a maggio e in calo su base tendenziale rispetto al mese precedente.

Proseguendo nel suo intervento, l’esponente dell’Unione Nazionale Consumatori ha poi ulteriormente specificato: “Si tratta di dati vecchi e superati, che dipendevano dalla tregua tra Usa e Iran siglata il 17 giugno. Peccato che dal 7 luglio, con la ripresa dei bombardamenti, tutti i prezzi delle materie prime, dal gas al petrolio, siano decollati nuovamente. Insomma, ci attende un’estate rovente. Basti pensare al fatto che la benzina oggi ha varcato nuovamente 1,9 euro al litro nella rete stradale e che un pieno di 50 litri di gasolio viene pagato oggi 7,90 euro in più rispetto al 3 luglio, 7,15 euro in autostrada”.

Infine, concludendo il suo intervento, Massimiliano Dona ha evidenziato: “Per una coppia con due figli, considerando l’inflazione tendenziale del 3% si ha un aumento complessivo del costo della vita di 1081 euro su base annua, dei quali 167 euro per mangiare e bere (Prodotti alimentari e le bevande analcoliche), 276 euro per i Trasporti, 311 euro per Abitazione, elettricità e gas, 98 per Servizi di ristoranti e di alloggio. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua totale è pari a 1003 euro. In media, per una famiglia la sberla è di 787 euro”.

Rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di giugno
DIVISIONI DI SPESAFamiglia mediaCoppiacon 2 figliCoppiacon 1 figlioInflazione annua digiugno
Prodotti alimentari e bevande analcoliche115167146+1,8
Bevande alcoliche, tabacco e droghe121516+2,3
Abbigliamento e calzature112015+0,9
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili289311309+7,2
Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione212925+1,5
Sanità172020+1,2
Trasporti168276256+4,7
Informazione e comunicazione-10-15-14-1,2
Ricreazione, sport e cultura152622+1,2
Servizi di istruzione3106+1,6
Servizi di ristoranti e servizi di alloggio569879+2,9
Servizi finanziari e assicurativi385653+4,3
Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari536971+3,3
TOTALE RINCARO ANNUO78710811003+3,0
CARRELLO DELLA SPESA+127+183+162+1,3

(Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat)

Redazione
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La Redazione di Secolo Trentino è il team editoriale del quotidiano online indipendente fondato nel 2013. Copriamo ogni giorno le notizie di cronaca, politica, economia e cultura dal Trentino e dall'Italia. Direttrice Responsabile: Martina Cecco.

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