Precarietà e figli, lo studio FBK: la stabilità entro i 35 anni pesa sulla maternità

La scelta di avere il primo figlio tende a essere rinviata fino al raggiungimento di una maggiore stabilità professionale. E per le donne che lavorano nel mondo accademico il momento nel quale arriva un posto stabile sembra avere un peso particolarmente rilevante.

È il risultato di uno studio dedicato alle università italiane e pubblicato sulla rivista scientifica PLOS One, realizzato da Olga Gorodetskaya della Fondazione Bruno Kessler con Agnese Vitali dell’Università di Trento, Valentina Tocchioni dell’Università di Firenze e Alessandra Minello dell’Università di Padova.

La ricerca, intitolata The Best Time to Become a Parent: The Relationship between Tenure and Fertility Among Academics, ha analizzato un ampio campione di uomini e donne impiegati nelle università italiane.

Dai risultati emerge che sia gli uomini sia le donne tendono generalmente a posticipare la nascita del primo figlio fino al raggiungimento di una posizione lavorativa stabile.

L’effetto appare però particolarmente rilevante per le donne. Secondo lo studio, tra quelle senza figli la stabilizzazione professionale è associata a una crescita dell’intenzione di diventare madri nel breve periodo, soprattutto quando avviene entro i 35 anni.

Superata quella fascia d’età, il vantaggio associato alla stabilizzazione tende invece ad attenuarsi.

La ricerca non dimostra che la precarietà sia l’unica causa del calo della natalità e riguarda specificamente il settore accademico. Mostra però come i tempi delle carriere possano intrecciarsi con quelli delle scelte familiari, soprattutto in professioni caratterizzate da lunghi periodi di contratti temporanei.

Per la nascita di eventuali figli successivi al primo, invece, gli studiosi non hanno rilevato un’associazione analoga con il raggiungimento della stabilità professionale.