Un visore sviluppato a Trento aiuta i pazienti con impianto cocleare a vivere la musica

Non soltanto ascoltare una sequenza di suoni, ma provare a restituire alla musica anche la sua componente emozionale. È l’obiettivo della sperimentazione condotta dal Centro regionale specializzato per la chirurgia e la riabilitazione bionica dell’udito dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, con il contributo dell’Università di Trento.

Il progetto combina un giubbotto vibrotattile con un visore di realtà virtuale sviluppato dal professor Turchet, docente del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione dell’Università di Trento.

Il problema riguarda alcune persone con impianto cocleare che riescono a comprendere le parole, ma incontrano maggiori difficoltà nella percezione e nell’apprezzamento della musica.

Il visore associa al brano immagini e ambientazioni coerenti con ritmo e genere: scene più dinamiche per la musica intensa, immagini più delicate per composizioni con caratteristiche differenti. Contemporaneamente il giubbotto trasforma parte dell’esperienza sonora in stimolazioni vibrotattili.

Secondo l’AOUI di Verona, la combinazione dei due dispositivi ha prodotto risultati preliminari positivi nelle prestazioni uditive e nel coinvolgimento emozionale dei pazienti. Si tratta però di una sperimentazione che dovrà essere ulteriormente approfondita.

Il giubbotto era già stato testato nel 2025 su oltre venti pazienti con impianto cocleare, tra 19 e 81 anni. I risultati di quella fase erano stati pubblicati su Scientific Reports.

«Lo studio ha dimostrato di allargare l’ascolto musicale alla sfera emozionale», spiega Marco Carner, responsabile del Centro veronese, che sottolinea il valore della collaborazione con l’Università di Trento.

Il Centro segue oggi circa un migliaio di pazienti e utilizza anche strumenti di telemedicina per il controllo a distanza degli impianti.