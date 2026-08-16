Attualità

Ordinanza del Sindaco di Cortina per fare chiarezza

Di martinacecco

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Leggiamo notizie che richiamano all’ordine della Polizia morale iraniana. Il Sindaco di non ha scritto niente di tutto questo. Via via che monta lo sdegno ritengo di dover rendere nota la vera ordinanza.

la direttrice CM

Il Sindaco con Ordinanza n. 144 del 13.08.2026 ordina

con decorrenza dalla pubblicazione della presente ordinanza, e fino al 15 ottobre 2026, nel centro urbano del Comune di Cortina d’Ampezzo, nelle vie e piazze cittadine, nei parchi pubblici, sui mezzi del trasporto pubblico locale, presso i monumenti e gli edifici di interesse storico, nonché all’interno degli uffici pubblici e degli esercizi commerciali, è fatto divieto di:

– sdraiarsi sui gradini dei monumenti, dei luoghi di culto o dei luoghi destinati alla memoria dei defunti, nei parcheggi, sulle strade e sulle soglie degli edifici prospicienti la pubblica via e comunque in modo da creare degrado o da costituire un intralcio;
– bivaccare, mangiare, bere, lavarsi o dormire in forma palesemente indecente, o comunque recando intralcio o disturbo, sulle strade, sulle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sulle scalinate, o comunque sul suolo pubblico;
– circolare o sostare con abbigliamento non consono;

Salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni di legge, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, con facoltà di pagamento in misura ridotta pari a euro 50,00, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/1981.

martinacecco
martinacecco
Giornalista pubblicista e facebook blogger. Scrivo per Donnissima il blog in rosa dal 2005. Dirigo Secolo Trentino e Liberalcafé. Laureata in Filosofia Politica presso l'Università degli Studi di Trento. Lavoro dal 2024 come PR e Merchandiser presso Eventi, GDO, Retail e Ristorazione. Collaboro con YouGov per il monitoraggio degli andamenti di mercato come Data Insert. Ho concluso un mastering post laurea, la Scuola di Formazione Politica presso la Fondazione Luigi Einaudi. Sto frequentando il Master in Giornalismo presso la RCS Business Academy, presso il Corriere della Sera.Nel tempo libero scrivo poesie, brevi saggi, innesti filosofici, pratico molto sport. Socio sostenitore di Secolo Trentino e Lodi Liberale, sostengo UNHCR per i rifugiati politici e alcune associazioni che pagano cure mediche per malattie rare e supporti tecnici per i disabili. :-)

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