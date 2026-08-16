Ordinanza del Sindaco di Cortina per fare chiarezza

Leggiamo notizie che richiamano all’ordine della Polizia morale iraniana. Il Sindaco di non ha scritto niente di tutto questo. Via via che monta lo sdegno ritengo di dover rendere nota la vera ordinanza.
la direttrice CM
Il Sindaco con Ordinanza n. 144 del 13.08.2026 ordina
con decorrenza dalla pubblicazione della presente ordinanza, e fino al 15 ottobre 2026, nel centro urbano del Comune di Cortina d’Ampezzo, nelle vie e piazze cittadine, nei parchi pubblici, sui mezzi del trasporto pubblico locale, presso i monumenti e gli edifici di interesse storico, nonché all’interno degli uffici pubblici e degli esercizi commerciali, è fatto divieto di:
– sdraiarsi sui gradini dei monumenti, dei luoghi di culto o dei luoghi destinati alla memoria dei defunti, nei parcheggi, sulle strade e sulle soglie degli edifici prospicienti la pubblica via e comunque in modo da creare degrado o da costituire un intralcio;
– bivaccare, mangiare, bere, lavarsi o dormire in forma palesemente indecente, o comunque recando intralcio o disturbo, sulle strade, sulle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sulle scalinate, o comunque sul suolo pubblico;
– circolare o sostare con abbigliamento non consono;
Salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni di legge, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, con facoltà di pagamento in misura ridotta pari a euro 50,00, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/1981.