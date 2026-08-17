Intervento nella forra del torrente Grigno: recuperato forrista infortunato

Si è concluso intorno alle 1.30 di questa notte un lungo e complesso intervento di soccorso nella forra del torrente Grigno, conosciuta come “Apocalypse Now”, in Valsugana, nel territorio di Cinte Tesino. A essere soccorso è stato un forrista trentenne della zona, che si era infortunato a un arto inferiore durante la discesa della forra, insieme a un compagno. L’allarme è scattato intorno alle 17.30, quando alcuni conoscenti dei due hanno segnalato il loro mancato rientro.

La Centrale Unica di Emergenza ha attivato le Stazioni Tesino e Bassa Valsugana del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino e il Gruppo tecnico forre. Dopo aver individuato l’auto dei due nel parcheggio, quattro tecnici del Gruppo forre sono entrati nella forra, mentre altri soccorritori hanno verificato il territorio a monte e a valle, mantenendo i contatti radio con le squadre impegnate all’interno del canyon.

Intorno alle 19.00 i forristi hanno individuato i due uomini a valle del Ponte del Diavolo, nel territorio di Cinte Tesino. L’infortunato, che si era procurato una frattura a un arto inferiore durante la sesta calata già nella mattinata, non era in grado di proseguire. I due non avevano potuto lanciare l’allarme autonomamente a causa dell’assenza di copertura telefonica, ma avevano lasciato detto quale fosse il loro programma.

Per portare a termine l’operazione è entrata nella forra una seconda squadra di tecnici forristi, tra cui un medico e un infermiere del Soccorso Alpino, che hanno preso in carico l’infortunato. Dopo essere stato stabilizzato e imbarellato, è stato deciso di risalire la forra fino al punto individuato per il recupero. Il ferito è stato quindi recuperato per circa 110 metri lungo una parete verticale, utilizzando un sistema di contrappesi.

Una volta completata questa fase, l’infortunato è stato trasportato per circa un centinaio di metri fino a un varco nella vegetazione, aperto dai Vigili del Fuoco di Cinte Tesino con il taglio di alcune piante. Da qui è stato possibile attivare l’elisoccorso. L’elicottero ha portato l’equipe sanitaria a Cinte Tesino e ha poi raggiunto la zona dell’incidente. Il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino è stato verricellato sul posto e ha recuperato la barella con l’infortunato, trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento intorno alle 23.00.

Le operazioni sono proseguite con il recupero del secondo forrista, che era autonomo, e dei tecnici del Soccorso Alpino rimasti all’interno della forra. Tutti sono stati riportati a valle utilizzando lo stesso sistema di recupero con contrappesi impiegato per l’infortunato. Complessivamente sono stati impegnati 25 soccorritori. L’intervento si è concluso con il loro rientro intorno alle 1.30.

(Fonte: Soccorso Alpino e Speleogico Trentino)