Economia

Progettone, domande entro il 31 agosto: chi può accedere e quali lavori sono previsti

Di Redazione

Share

Scade lunedì 31 agosto il termine per presentare domanda di iscrizione alle graduatorie del Progettone, il programma provinciale destinato all’inserimento lavorativo di persone appartenenti a determinate fasce deboli.

Le candidature raccolte quest’anno serviranno per gli inserimenti lavorativi previsti nel 2027. La domanda deve essere presentata attraverso i Patronati.

La nuova organizzazione ha anticipato rispetto al passato la finestra annuale, tradizionalmente collocata a gennaio. Le graduatorie avranno validità triennale, con aggiornamento annuale.

Gli ambiti nei quali potranno essere impiegati i lavoratori sono tre: ripristino e valorizzazione ambientale, con attività di manutenzione del territorio e dei percorsi ciclopedonali; supporto al patrimonio culturale e agli impianti sportivi; sostegno ai servizi sanitari, socio-assistenziali e alla persona, comprese attività in case di riposo, Azienda sanitaria e Comunità di Valle.

Possono accedere, in presenza degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina provinciale, alcune categorie di persone prossime alla pensione rimaste senza lavoro, persone disoccupate di età avanzata e donne vittime di violenza segnalate dai servizi competenti.

Per i disoccupati il requisito anagrafico indicato dalla Provincia è di almeno 53 anni per gli uomini e 52 per le donne.

Il nuovo Progettone distingue inoltre tre modalità di accesso. La prima riguarda i lavoratori prossimi alla pensione; la seconda i disoccupati over 53, over 52 per le donne, e le donne vittime di violenza; la terza è dedicata alle attività stagionali.

«Invito tutti gli interessati in possesso dei requisiti a rivolgersi con sollecitudine ai Patronati per non perdere questa opportunità», ha sottolineato il vicepresidente della Provincia e assessore al lavoro Achille Spinelli.

Redazione
Redazionehttps://secolo-trentino.com
La Redazione di Secolo Trentino è il team editoriale del quotidiano online indipendente fondato nel 2013. Copriamo ogni giorno le notizie di cronaca, politica, economia e cultura dal Trentino e dall'Italia. Direttrice Responsabile: Martina Cecco.

Leggi anche

Ultime notizie