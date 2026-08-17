Progettone, domande entro il 31 agosto: chi può accedere e quali lavori sono previsti

Scade lunedì 31 agosto il termine per presentare domanda di iscrizione alle graduatorie del Progettone, il programma provinciale destinato all’inserimento lavorativo di persone appartenenti a determinate fasce deboli.

Le candidature raccolte quest’anno serviranno per gli inserimenti lavorativi previsti nel 2027. La domanda deve essere presentata attraverso i Patronati.

La nuova organizzazione ha anticipato rispetto al passato la finestra annuale, tradizionalmente collocata a gennaio. Le graduatorie avranno validità triennale, con aggiornamento annuale.

Gli ambiti nei quali potranno essere impiegati i lavoratori sono tre: ripristino e valorizzazione ambientale, con attività di manutenzione del territorio e dei percorsi ciclopedonali; supporto al patrimonio culturale e agli impianti sportivi; sostegno ai servizi sanitari, socio-assistenziali e alla persona, comprese attività in case di riposo, Azienda sanitaria e Comunità di Valle.

Possono accedere, in presenza degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina provinciale, alcune categorie di persone prossime alla pensione rimaste senza lavoro, persone disoccupate di età avanzata e donne vittime di violenza segnalate dai servizi competenti.

Per i disoccupati il requisito anagrafico indicato dalla Provincia è di almeno 53 anni per gli uomini e 52 per le donne.

Il nuovo Progettone distingue inoltre tre modalità di accesso. La prima riguarda i lavoratori prossimi alla pensione; la seconda i disoccupati over 53, over 52 per le donne, e le donne vittime di violenza; la terza è dedicata alle attività stagionali.

«Invito tutti gli interessati in possesso dei requisiti a rivolgersi con sollecitudine ai Patronati per non perdere questa opportunità», ha sottolineato il vicepresidente della Provincia e assessore al lavoro Achille Spinelli.