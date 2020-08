Comunali Trento: la Lega presenta una lista competitiva che può riservare sorprese

Nella giornata odierna è stata presentata la lista dei candidati in Consiglio Comunale, di Lega Salvini Trentino, a sostegno del candidato Sindaco Andrea Merler, in vista delle prossime elezioni amministrative.

I candidati sono: Loss Martina, Giuliani Bruna, Festini Brosa Gianni, Bridi Vittorio, Osele Stefano, Postal Claudia, Vinti Lucia, Lorandi Lorenzo, Saltori Alessandro, Filippin Giuseppe, Buffa Claudio, Miori Carla, Spinelli Angelo Pietro, Tapparelli Luca, Sgurelli Massimo, Matuella Sandra, Debertolis Fiorenza, Abdushi Elvis, Bertoldi Sara, Bianco Mario, Bosetti Adriano, Branz Iole, Cadonna Roberto, Calzavara Marco, Cova Rinaldo, Covi Clemente, Dalla Fior Tiziana, D’Alterio Giulio, Dematté Daniele, Gardumi Umberto, Gianni Maurizio, Ianeselli Paola, Martinelli Francesco, Nicolussi Paolaz Luca, Nucida Mirco, Ponti Odilla, Riccadonna Luca, Rodler Christian, Vullo Valeria e Moranduzzo Devid.

In merito è intervenuto direttamente il Segretario Mirko Bisesti che ha commentato con soddisfazione: “La Lega si presenta a Trento con l’ambizione di poter amministrare e portare il cambiamento anche nel capoluogo. Abbiamo presentato una squadra forte e competente, composta da tutti i Consiglieri comunali uscenti oltre che dai nuovi candidati, provenienti ciascuno da differenti aree di esperienza: commercianti, architetti, avvocati, insegnanti, medici, imprenditori, lavoratori dipendenti e partite Iva. Candidati largamente rappresentativi della nostra società, tutti uniti nel progetto “Lega per Trento”. Un gruppo eterogeneo e di qualità per un capoluogo che sappia guardare al futuro e non al passato. Concentrato nella realizzazione di fatti concreti piuttosto che sulle chiacchiere”.

Inoltre , sempre nella giornata odierna, sono stati presentati anche i candidati della Lega per le 12 circoscrizioni. Le circoscrizioni che ricordiamo essere: Gardolo, Meano, Bondone, Sardagna, Ravina-Romagnano, Argentario, Povo, Mattarello, Villazzano, Oltrefersina, San Giuseppe e Santa Chiara e Centro storico – Piedicastello, hanno visto candidati i seguenti rappresentanti.

Gardolo: Giuliani Bruna, Spinelli Angelo Pietro, Nicolussi Paolaz Luca, Armani Fabio, Avi Gianni, Rodler Christian, Branz Iole, Franceschini Lorenza, Valzolgher Carla, Nucida Mirco, Bonn Giuseppe, Tosoni Marco, Abdushi Elvis, Zandonella Renato.

Meano: Saltori Alessandro, Bortolotti Bruno, Bortolotti Daniele, Merler Davide, Tapparelli Luca, Tomasi Marco, Reale Filippo, Bonn Giuseppe, Loss Martina.

Bondone: Postal Claudia, Calzavara Marco, Calovi Michela, Ianeselli Paola, Brida Giorgio, Bortolotti Bruno, Biasioli Roberto, Gardumi Umberto.

Sardagna: Festini Brosa Gianni, Postal Claudia, Gardumi Umberto, Cadonna Roberto, Calzavara Marco, Calovi Michela, Bosetti Adriano.

Ravina-Romagnano: Giuliani Bruna, Buffa Claudio, Tapparelli Luca, Lorandi Lorenzo, Franceschini Lorenza, Demattè Daniele, Vinti Lucia, Spinelli Angelo Pietro, Riccadonna Luca.

Argentario: Dalponte Marco, Bridi Vittorio, Sgurelli Massimo, Cova Rinaldo, Dalla Fior Tiziana, Vullo Valeria, Gianni Maurizio, Valdagni Michele, Reale Filippo, Armani Fabio, Benvenuti Simona, Peranzoni Gabriele.

Povo: Osele Stefano, Bertoldi Sara, Filippi Dantone Laura, Demattè Daniele

Avi Gianni, Nicolussi Paolaz Luca, Merler Davide, Sgurelli Massimo, Benvenuti Simona.

Mattarello: Bridi Vittorio, Triches Renata, Cova Rinaldo, Martinelli Francesco, Bianco Mario, Bort Umberto, Buffa Claudio, Debertolis Fiorenza.

Villazzano: Osele Stefano, Miori Carla, Bertoldi Sara, Bon Mario, Luchi Piero, Filippi Dantone Laura, Nicoletti Andrea, Pangrazi Silvio.

Oltrefersina: Matuella Sandra, Covi Clemente, Zamboni Christian, Miori Carla, Bon Mario, Cadonna Roberto, Gianni Maurizio, Martinelli Francesco, Ponti Odilla, Luchi Piero, Nicoletti Andrea, Pangrazi Silvio, Tomasi Marco.

San Giuseppe e Santa Chiara: Festini Brosa Gianni, Vinti Lucia, Lorandi Lorenzo, Ponti Odilla, Dalla Fior Tiziana, Matuella Sandra, Vullo Valeria, D’Alterio Giulio, Nucida Mirco, Zamboni Christian, Brida Giorgio, Bort Umberto, Nones Federico, Benvenuti Andrea.

Centro Storico – Pie di Castello: Loss Martina, Bianco Mario, Valzolgher Carla, Debertolis Fiorenza, Covi Clemente, Abdushi Elvis, Bosetti Adriano, Ianeselli Paola, Branz Iole, Rodler Christian, Riccadonna Luca, D’Alterio Giulio, Nones Federico, Zandonella Renato.