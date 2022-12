Paolo Brosio: “Chi è che non è peccatore?”

Paolo Brosio è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “i Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte alle quattro, live anche su Rai 2 tra l’una e un quarto e le due e venti circa.

Brosio ha parlato della mamma: “Ho passato un momento difficile, mia madre è stata molto male, ricoverata in ospedale. Ha avuto un edema polmonare, sono andati in tilt i reni, avendo un’età molto avanzata ho temuto il peggio. E’ successo tutto il dieci ottobre scorso, è stata dieci giorni in ospedale e poi è uscita miracolosamente più forte di prima. Ero triste, quando è tornata a casa era debilitata, fra tre mesi compie 102 anni, ha superato anche questo nuovo ostacolo. Ora le sto molto vicino, ha bisogno di tutto. Come quando io ero piccolo e lei doveva prendersi cura di me”.

Ancora Brosio: “Che direttore era Fede? Molto severo, ti urlava addosso. Però era un mostro di bravura”.

Sulla svolta mistica che lo ha visto protagonista: “E’ arrivata dopo un periodo di problemi. E’ morto mio padre, ho avuto due separazioni. Ci sono state tante situazioni improvvise e impensabili che si sono verificate in meno di un anno, come la separazione dalla mia seconda moglie. Ho vissuto un momento difficile, lì ho sentito il desiderio di tornare in Bosnia, dove ero stato da inviato di guerra, a Medjugorje. Prima per dimenticare ho provato tante situazioni, poi ho scoperto che la preghiera è una potenza. Sono stato non più cronista di guerra ma cronista di Dio. Ho scoperto situazioni pazzesche. L’umanità dovrebbe approfittare di queste situazioni drammatiche per ritornare a Dio. Io venivo da un periodo in cui mi son ritrovato per dimenticare a lasciarmi un po’ andare. Il mio tallone d’Achille erano le donne. Ma chi non ce l’ha. Chi è che non è peccatore? Chi dice che è un santo alzi la mano. Io ne vedo pochi. Siamo tutti molto deboli, abbiamo fragilità immense, l’importante è riconoscerle”.

Brosio prosegue: “Se incontro una bella ragazza e mi capita di passarci una serata di sesso? Non c’è niente di male agli occhi dell’uomo, agli occhi di Dio se vuoi andare in giro a fare sesso e basta non è che sia molto bello. Piu’ donne hai più sei considerato figo, però se ragioni con gli occhi della fede il sesso non viene escluso, ma incluso nella vita di una coppia. Bisogna mettersi insieme con l’intento di creare qualcosa. Sennò tutti i giorni vai a letto con una diversa. Io facevo così, oggi ci penso. Le tentazioni ci sono ancora, soprattutto nel mio ambiente, però non è più come prima. Ora cerco sempre di capire. Quante donne ho avuto? Non lo so, non ci voglio neanche pensare. Oggi sono single, Maria Laura è stata l’ultima fidanzata che ho avuto, una ragazza molto più giovane di me. Ci sono state tante polemiche per la differenza d’età, quando entrano di mezzo i fotografi, le televisioni poi inizi a vedere il rapporto in un’altra maniera. Diventa un incubo. Ora penso a mia mamma”.