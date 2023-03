Giletti e Goggia stanno insieme? La campionessa: “Stiamo parlando del niente”

Continuano le speculazioni su una possibile storia d’amore tra Sofia Goggia e Massimo Giletti, in uno scambio di dichiarazioni e di speculazioni che non fanno ben capire quale sia effettivamente la verità su una vicenda che vede la campionessa da sempre molto riservata sulla sua vita privata.

Proprio la Goggia è intervenuta sul settimanale Oggi affermando – in merito alla storia d’amore con Giletti – che: “Stiamo parlando del niente di niente – sottolinea – capisco la dinamiche della comunicazione, da una mezza frase in una intervista televisiva si mette in moto la macchina del gossip. Come quando si diffuse la voce che sarei andata a Sanremo ma io non avevo nemmeno mai parlato con Amadeus. Aggiungo una cosa: credo fermamente che quando una persona parla di te, non qualifica te ma definisce molto più sé stessa. Punto. Una cosa è certa, io sono definita solo e sola¬mente da me stessa. Non potrei mai essere definita da altri. Che il mio nome venga associato a quello di qualcun altro, anche no”.

Queste le parole dette dalla Campionessa al settimanale oggi e che sono in contrasto con i comportamenti tenuti dal conduttore Giletti a Non è l’Arena che a una provocazione di Mentana ha risposto imbarazzato”Una valanga, ma quella non è una belva”. Quindi una sorta di conferma indiretta alle indiscrezioni molto insistenti su una storia d’amore tra l’atleta e il giornalista torinese.

Giletti aveva poco prima infatti stuzzicato il collega sulla vita privata mostrando la fotografia in cui conduceva il tg con i cani sotto la scrivania. “Ti voglio far vedere uno scatto… Sai noi ogni tanto facciamo inchieste… Prendo spunto da questa immagine per chiederti che belva ti senti?”. Chiaro il collegamento con il programma “Belve” condotto da Francesca Fagnani, compagna del direttore del Tg da 10 anni.

Da qui il siparietto che aveva lanciato l’indiscrezione sulla presunta relazione con la donna più ambita d’Italia. Relazione che proprio in queste ore pare sia stata smentita da uno dei possibili interessati nonostante la presenza di foto tra i due anche nel corso del 2022.