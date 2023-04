25° Benedizione delle moto, Trento

Sono almeno 9 mila le persone che hanno preso parte, oggi, alla Benedizione delle moto della città di Trento, tenutasi in Piazza Fiera, quest’anno circondata dai lavori in grande per il rifacimento delle mura, come si evince dalle foto. A maggior ragione è importante che il Sindaco di Trento e la collettività politica e amministrativa abbiano riconosciuto la giornata come un evento importante, da tenersi a dispetto delle urgenze organizzative per il Festival della Montagna, che saranno in atto da domani, 17 aprile.

Il saluto da parte di Don Lauro Tisi per la curia di Trento che ormai da 25 anni si presta per la celebrazione della benedizione delle moto e dei motociclisti che, con questa giornata, danno ufficialmente il via alle danze per le due ruote. Il rombo dei motori era nell’aria fin dalle prime ore del mattino, dopo la Benedizione, con la consueta lentezza che confà all’evento, c’è stata la sfilata dei mezzi che – questa volta – sono stati molto meno rumorosi del solito.

Si sente e si percepisce il cambiamento tecnologico

I mezzi che sono scesi in strada erano moltissimi, ma di fianco alle moto storiche, la stragrande maggioranza dei motocicli, era di nuova generazione, poco impattanti in emissioni e molto silenziosi. Imperdibile anche questa volta. In piazza.

L’organizzazione a cura del Motoclub di Trento questa volta ha portato in piazza anche gli stand per il ristoro.

L’appuntamento alle 10.00, ma per i primi posti era necessario parcheggiare i mezzi fin dalle 8.00 del mattino. Dalle 11.30 sul palco si sono succeduti gli interventi e la Benedizione ufficiale con le derapate e la sfilata per le 12.30.

In foto: Harley Davidson cagnolini motorizzati, mini moto passione per i più piccoli, il palco dell’evento.

I mezzi stimati, che hanno occupato l’area del centro interdetta al traffico nell’anello circolare degli eventi, sono stati molti, si stimano le 7 mila moto i cui posti sono stati tratti sia in Piazza di Fiera che in via Santa Croce, trasformatasi in parcheggio moto sui due lati. Una partecipazione ottima, con sponsorizzazioni da parte dei grandi marchi motoristici messi in evidenza dai gonfiabili. MC