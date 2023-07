TikToker americana demenziale scopre che Amalfi ha degli scalini da fare a piedi quando è sul posto: derisa

Dopo essere scesa dall’aereo ha descritto il suo viaggio verso Amalfi come se fosse il Vietnam; treni, traghetti, ma specialmente in costiera non ci sono abbastanza mezzi e per arrivare sul crinale di Amalfi si devono percorrere 160 gradini a piedi con le valige.

Non aveva cercato informazioni accurate, pubblica la recensione del suo viaggio su Millennials sotto il nome di Lexi Jordan e viene attaccata perché non aveva cercato le informazioni prima di partire, ovvero aveva solamente trovato le informazioni su Tik Tok. Interessante che sia una influencer a fare questa papera.

Il video è demenziale. Tra chi suggerisce un taxi da Roma ad Amalfi e chi la provoca dicendo che allora deve visitare Venezia, ecco la dimostrazione che il valore delle cose dipende dall’occhio di chi guarda. Imbarazzante che una influencer non abbia predisposto il viaggio nei minimi particolari. Imbarazzante che il problema di una città senza macchine sia un problema: non è forse questo il bello di Amalfi, le fa notare un follower? In realtà i mezzi ci sono, semplicemente non arrivano fino in cima alla città.

Onestamente il mio principale takeaway è se hai intenzione di venire qui non fare il sa… | Costiera Amalfitana | TikTok

Secondo questa ragazza, infatti, la bellezza non è in discussione, ma cercare i mezzi e cercare le comodità, come anche la luce, sono un lavoro e non una piacevole vacanza. Si rammenta che Amalfi rientra tra le mete preferite dei turisti, anche americani. I tempi sono decisamente cambiati.

In questo siparietto nonsense è interessante, però, che Amalfi abbia ricevuto una ricarica enorme di visualizzazioni, perché il video, per quanto demenziale, è arrivato prestissimo a fare il giro del mondo. MC