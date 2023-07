“Con la Lega si realizzerà la circonvallazione ferroviaria di Trento”

La circonvallazione ferroviaria di Trento è un importante progetto che ha l’obiettivo di migliorare la viabilità e il trasporto ferroviario nella città di Trento. A difenderla – anche da alcune richieste di chiarimenti da parte della stessa maggioranza di centrodestra in Consiglio provinciale – le parlamentari della Lega Cattoi e Testor che in una nota stampa hanno affermato: “La circonvallazione ferroviaria di Trento si farà e siamo i primi a chiedere che si proceda nel rispetto della tutela ambientale. Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini – accogliendo le istanze del territorio – è già impegnato per un progetto che è fondamentale per la nostra Provincia. La Lega lavora per realizzare le opere che favoriscono crescita e sviluppo ed è contro il partito dei No che per troppo tempo ha bloccato il Paese. Non sorprende la contrarietà dei No Tav ma sorprende quella di alcuni esponenti di FdI”.

L’idea di realizzare una circonvallazione ferroviaria a Trento nasce dall’esigenza di ridurre il traffico cittadino e migliorare l’efficienza dei trasporti. Attualmente, il traffico stradale a Trento è molto intenso e spesso congesto, con conseguente inquinamento atmosferico e disagio per i residenti e gli automobilisti.

La circonvallazione ferroviaria è stata proposta per affrontare questa problematica, attraverso la realizzazione di una linea ferroviaria alternativa che permetterà di bypassare il centro cittadino.

La circonvallazione ferroviaria avrà una lunghezza totale di circa 12 chilometri e verrà realizzata in vari tratti, di cui alcuni sono già stati completati e altri sono ancora in fase di progettazione.

Il progetto della circonvallazione ferroviaria di Trento rientra in un più vasto progetto che prevede anche la costruzione di nuove stazioni ferroviarie, più efficienti e moderne, per favorire la mobilità sostenibile dei cittadini. Queste nuove stazioni saranno dotate di parcheggi per biciclette, aree pedonali e collegamenti con il trasporto pubblico locale, al fine di incoraggiare il passaggio dal trasporto privato a quello pubblico.

La realizzazione della circonvallazione ferroviaria rappresenterà un importante passo avanti per la città di Trento, in termini di miglioramento del sistema di trasporto e della qualità della vita dei cittadini. Riducendo il traffico stradale e ferroviario nel centro cittadino, sarà possibile migliorare la vivibilità e rendere più sostenibile l’intera area urbana.