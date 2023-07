Angeli: “Grazie a Dalzocchio e a Fugatti maggior attenzione per Rovereto”

Il Consigliere comunale Willy Angeli si congratula per l’attenzione posta dalla Giunta Provinciale e dal Presidente Maurizio Fugatti su molteplici aspetti che interessano la città della Quercia. In particolare, il Consigliere Angeli esprime apprezzamento per l’ultimo assestamento di bilancio, durante il quale sono stati approvati due importanti ordini del giorno proposti dalla Capogruppo della Lega, Mara Dalzocchio.

Il primo ordine del giorno riguarda il finanziamento del secondo lotto del centro per la Protezione Civile. Il consigliere Angeli a riguardo ha affermato: “Grazie a questa approvazione, sarà possibile completare l’opera e fornire agli operatori della Protezione Civile un centro moderno e funzionale per svolgere al meglio il loro prezioso lavoro di assistenza e soccorso. Ci tengo a ringraziare il duro lavoro fatto proprio a riguardo dalla Capogruppo Dalzocchio”.

Il secondo ordine del giorno approvato riguarda la realizzazione di marciapiedi lungo le strade di accesso alle zone di Noriglio e Varini di Marco. Il Consigliere Angeli sottolinea l’importanza di garantire una maggiore sicurezza per i cittadini, sia pedoni che automobilisti, di queste zone. “Attualmente, – come ricorda Angeli – la mancanza di marciapiedi rappresenta un rischio per la sicurezza ed è necessario intervenire per mettere in sicurezza questi tratti di strada. La realizzazione dei marciapiedi consentirà un collegamento sicuro tra le abitazioni e faciliterà l’accesso a punti di interesse come negozi, palestre e gelaterie”.

Il Consigliere Angeli sottolinea anche il ruolo della Capogruppo della Lega, Mara Dalzocchio, nella sollevazione di questo problema e nel garantire attenzione alla città di Rovereto. In particolare, la Dalzocchio ha voluto porre l’attenzione sul Polo della Protezione Civile di Rovereto, ritenendo fondamentale garantire alle associazioni di soccorso le strutture necessarie per svolgere al meglio il loro lavoro. Pertanto, ha chiesto e ottenuto dalla Giunta provinciale di dare priorità al finanziamento del secondo lotto del Polo, ottenendo l’impegno della Giunta provinciale a dare questa priorità.