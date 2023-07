Marini: “Con il M5S nuova iniziativa al Festival dello Sport”

Il Consiglio provinciale di Trento ha approvato oggi una proposta di ordine del giorno presentata dal Movimento 5 Stelle (M5S) che impegna la giunta provinciale a collaborare con la Fondazione Opera Campana dei Caduti e il Forum per la Pace in iniziative legate al premio “Sport e diritti umani” indetto da Amnesty International Italia e Sport4Society. Inoltre, il Festival dello Sport di Trento dedicherà uno spazio specifico al tema dello sport come strumento per diffondere i principi della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Il Consigliere provinciale del M5S, Alex Marini, afferma che questa proposta è stata portata avanti con determinazione negli ultimi anni. Nonostante sia stato il terzo tentativo, questa volta ha ottenuto il favore dell’assessore Failoni. Marini è estremamente soddisfatto del risultato e sottolinea l’importanza del premio “Sport e diritti umani” nel contesto dell’attività sportiva. Questo premio permette di svincolare lo sport dalle mere dinamiche commerciali e di riportarlo alle sue radici autentiche. Alcuni dei premiati degli ultimi anni includono Natali Shaheen, ex capitana della nazionale di calcio della Palestina, l’ex nazionale inglese e commentatore sportivo Gary Lineker, e il velocista olimpionico afroamericano John Carlos che ha sostenuto la proposta del M5S. Marini dedica il successo anche a Carlos, per il coraggio con cui ha combattuto contro il razzismo nello sport e nella società.

L’iniziativa del Consiglio provinciale di Trento rappresenta un importante passo avanti nella promozione dei diritti umani attraverso lo sport. Questa collaborazione tra istituzioni e organizzazioni non profit promuoverà la consapevolezza sui temi dei diritti umani e dell’inclusione sociale nel contesto sportivo. Patrocinare e sostenere un premio che riconosce gli atleti e le squadre che si sono distinti per l’impegno nella promozione dei valori universali dei diritti umani è un modo efficace per incoraggiare una cultura sportiva basata sulla solidarietà, la tolleranza e l’uguaglianza.

Lo spazio riservato al tema dello sport come mezzo per diffondere i principi dei diritti umani nel Festival dello Sport di Trento fornirà una piattaforma per dibattiti e conferenze sul ruolo dello sport nella promozione della giustizia sociale. Questo permetterà di coinvolgere atleti, esperti e appassionati di sport in discussioni significative e di sensibilizzare il pubblico su questioni importanti legate ai diritti umani.