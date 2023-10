Festival dello Sport: tutto pronto per la nuova edizione

Mancano ormai pochissime ore all’apertura della sesta edizione del Festival dello Sport a Trento. Il capoluogo trentino ha risposto presente ed è prontissimo a tingersi nuovamente di rosa per accogliere sportivi di caratura internazionale. Il “fischio d’inizio” è previsto per domani, giovedì 12 ottobre, alle ore 9.30 con “Gazza Cafè”, ospite la mezzofondista trentina Nadia Battocletti. Nello stesso giorno, alle ore 18, ci sarà “La Grande Inaugurazione” presso il Teatro Sociale con la presenza del pallone d’oro italiano Roberto Baggio.

Per tutta la durata del Festival la città farà da cornice anche a diversi camp sparsi per le vie del centro storico. In Piazza Santa Maria Maggiore sarà possibile allenarsi in compagnia dei migliori esperti della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana e dei grandi campioni dell’arrampicata. In Piazza Cesare Battisti ci si potrà allenare con alcuni dei maggiori talenti della Federazione Italiana Judo, lotta, karate e arti marziali. Il Basket camp sarà allestito in Piazza Fiera assieme a quello del Padel, uno degli sport più in voga al momento.

Giovedì 12 ottobre

Nella giornata inaugurale si segnala il Meet & Greet delle ore 14 in Piazza Dante con Yuri Chechi, leggenda degli anelli, e Clemente Russo, vicecampione olimpico nel pugilato a Pechino e Londra. Poi, per gli amanti del calcio, al Teatro Sociale andrà in scena lo spettacolo “La Liga dei campioni”, in cui sanno ospiti il presidente della stessa, Javier Tebas, e l’ex portiere del Real Madrid, Iker Casilias. In serata, a partire dalle 19.30 presso la Sala Depero sarà possibile incontrare i campioni delle due ruote, Andrea Dovizioso e Tony Cairoli. Per concludere la prima giornata in bellezza nell’Auditorium Santa Chiara andrà in scena Joga Bonito, con l’asso brasiliano Ronaldinho, pallone d’oro con la maglia del Barcellona nel 2005.

Venerdì 13 ottobre

Nella seconda giornata del Festival, quella di venerdì 13 ottobre, Trento è pronta ad accogliere l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino, le campionesse italiane della scherma Valentina Vezzali e Alice Volpi, il pilota di Formula Uno Yuki Tsunoda e l’ex centravanti ucraino Andriy Shevchenko. La giornata si concluderà con gli interventi di Antonio Conte, ex CT azzurro, del ciclista Filippo Ganna e dell’ex tennista Boris Becker.

Sabato 14 ottobre

La giornata di sabato 14 ottobre avrà come ospiti al teatro Sociale Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato RCS MediaGroup, e Sofia Goggia, sciatrice. Nel pomeriggio prenderanno la parola Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter e Mike Powell, ex atleta statunitense e detentore del record mondiale della specialità dal 1991. La giornata proseguirà con altri ospiti di livello mondiale come Filippo Tortu, campione olimpico della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020, e Andrea Pirlo, campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006. In serata saranno ospiti Andrea Barzagli e Claudio Marchisio, colonne portanti degli ultimi successi della Juventus e della nazionale italiana.

Domenica 15 ottobre

Nella giornata conclusiva di domenica 15 ottobre sarà ancora una volta il calcio ad essere assoluto protagonista con ospiti da oltre mille gol totali in carriera, come Filippo Inzaghi e Zlatan Ibrahimovic. Ma non solo. Prenderanno la parola anche le pallavoliste Paola Egonu e Miriam Sylla, oltre alle ex tenniste Flavia Schiavone e Francesca Pennetta. Il Festival si concluderà in bellezza, anzi in altezza, grazie ai contributi di Matteo Tamberi e Mutaz Essa Barshim, campioni del salto in alto.

Il programma completo del Festival dello Sport è scaricabile al seguente link: https://www.ilfestivaldellosport.it/programma/