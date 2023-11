Delitto d’onore. Padre accusato di aver ucciso la figlia

Accusato di aver ucciso la figlia perchè sui social network comparivano delle foto in cui ballava con degli uomini, applicando i principi del delitto d’onore. Questo quanto sta emergendo da delle indagini che sta svolgendo la polizia pakistana che sta indagando sull’omicidio di un’adolescente e che sta portando alla luce una verità agghiacciante, ovvero che l’autore dell’omicidio possa essere il padre della vittima che ha fatto ciò su ordine del suo consiglio degli anziani.

Così come riportato dalla BBC le autorità nel remoto Kohistan hanno detto che la diciottenne pare esser stata uccisa da suo padre e suo zio la scorsa settimana su ordine degli anziani di una jirga (consiglio) tribale. Quest’ultimo pare non avesse apprezzato quanto uscito sui social, ovvero che la ragazza ballasse con degli uomini.

Perchè avvengono questi fatti? Human Rights Watch afferma che le ragioni più comuni sono che la vittima abbia rifiutato di contrarre un matrimonio combinato, sia stata vittima di una violenza sessuale o di uno stupro o abbia avuto rapporti sessuali fuori del matrimonio, anche solo presunti.

Gli omicidi possono essere comunque compiuti per ragioni più banali, come vestirsi in un modo ritenuto inappropriato o mostrare un comportamento considerato disobbediente. Per quanto riguarda quest’ultima categoria vi sono numerosi casi anche balzati alla cronaca.

Reuters ha osservato che i delitti d’onore vengono spesso commessi nelle zone rurali del Pakistan “per reati percepiti come fuga d’amore, fraternizzazione con uomini al di fuori del matrimonio o altre violazioni dei valori religiosi e culturali sulla pudicizia femminile”.

Nel 2022 sempre in Pakistan una corte d’appello aveva assolto il fratello di un’influencer dall’accusa di averla uccisa nel 2016, apparentemente perché alcuni testimoni avevano ritrattato la loro testimonianza per ragioni non specificate e perché i genitori di Baloch avevano “perdonato” il suo omicidio. Una sentenza che da parte degli attivisti per i diritti umani è stata vista come un passo indietro verso l’abolizione totale dei delitti contro l’onore.