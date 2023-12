La Memoria del passato, seme per il Futuro

Sabato 2 dicembre a Villa Agnedo, nel centro sociale, si è svolta la conferenza “Memoria del

passato, seme per il futuro”. L’evento non è stato preceduto da alcun articolo di giornale o

comunicato dei media locali, ciò nonostante, ha visto una ampia partecipazione di pubblico.



L’ottima organizzazione della serata ha avuto per protagonisti i paracadutisti della Valsugana, in

particolar modo Claudio Rozza e Silvano Pontalti. Quest’ultimo autore di un filmato incentrato sui

paracadutisti valsuganotti combattenti nella Seconda Guerra Mondiale e quelli andati avanti negli

anni successivi.

Claudio Rozza, autore di una minuziosa ricerca negli archivi ministeriali dei fogli

matricolari dei numerosissimi parà nati nei vari paesi della Valsugana e del Tesino. La passione di

Rozza per la memoria storica lo ha portato a vagliare migliaia di documenti e a scovare le

vicissitudini militari di una generazione di giovani semplici ma generosi, umili ma eroici nelle gesta

guerriere che li hanno caratterizzati.

Molti di loro hanno combattuto in Africa Settentrionale e nei

campi di battaglia fra le rocce e le sabbie infuocate di El Alamein hanno conquistato numerose

onorificenze. Le loro medaglie arricchiscono il Labaro della Sezione paracadutisti di Trento, uno

dei Labari più medagliati d’Italia. Nella serata sono stati tutti ricordati, uno per uno, per rendere

loro omaggio a memoria imperitura.

Un dovere non dimenticarli e la cosa è stata molto apprezzata

dai famigliari presenti alla conferenza. Per quattro di loro, Rozza ha letto le vicende

particolareggiate della loro esperienza militare, inquadrandoli nel contesto storico in cui si erano

trovati ad operare. Per tutti è stato sottolineato il senso del dovere e dell’onore che li

contraddistingueva, molto probabilmente frutto di un DNA famigliare derivante da genitori vissuti

sotto un Impero che trasmetteva l’onore ed il dovere verso la Patria come valori fondamentali della

Tradizione.



Rozza ha sottolineato che la sua ricerca storica continua e che è sicuro dell’esistenza di altri

paracadutisti cui tributare il riconoscimento del ricordo, perché la memoria del passato è il seme

del futuro.

Flavio Gazzina