Tra cielo e terra, mostra fotografica a Torre Mirana

ORIENT@menti ha esposto a Trento a Torre Mirana la mostra fotografica “Tra cielo e terra” che presenta le attività dell’omonima associazione, impegnata in attività educative e di intercultura.

In mostra le foto che provengono da 6 villaggi in Ladakh, nel Nord dell’India, dove buddhisti e islamici condividono un piccolo lembo di terra sulle alture montane Himalayane oltre i 3 mila metri di quota.

230 mila abitanti che sono per 9 mesi l’anno in attività e per 3 mesi l’anno nascosti in casa, per non morire assiderati: queste persone sono state oggetto di tante attenzioni, dalla Via della Seta e Carlo Magno, ma in questo caso diventano oggetto scolastico e soggetto narrante. L’associazione aiuta economicamente, materialmente e politicamente, si è fatta portavoce di una nuova esperienza nelle scuole trentine.