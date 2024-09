Reggio supera la Dolomiti Energia per 84-79

Nella “finalina” 3/4 posto Reggio Emilia ha la meglio sulla Dolomiti Energia Trentino che dà ampio spazio ai giovani dopo le fatiche della partita precedente. L’Aquila Basket trova una serata sfortunata al tiro dall’arco mentre la UNAHOTELS tutt’altro. Ai 16 di Jordan Ford rispondono i 21 con 7/11 al tiro di Cassius Winston

LA CRONACA – Coach Galbiati, ancora privo di Zukauskas ormai prossimo al rientro e di Niang tenuto precauzionalmente a riposo dopo le fatiche di ieri, parte con: Ford, Cale, Pecchia, Lamb e Mawugbe. Grant realizza i primi due punti del match e Lamb pareggia i conti. Il primo vantaggio bianconero lo firma Ford sul 6-8, Chillo segna da tre punti ma Ford risponde con la stessa moneta. Faye fa 4-0 con due inchiodate bimani e Bayehe riporta la partita in perfetto equilibrio a quota 13. Entra sul parquet anche il giovane Hassan e Ellis segna due canestri in fila portando i bianconeri sul +3. Due triple in fila di Pecchia regalano il +5 all’Aquila, gap che viene però colmato dai canestri di Smith e Winston. Al 10’ il tabellone dice 26-28.

Le difese non riescono ad avere la meglio e le due compagini si scambiano sorpassi e controsorpassi, al 15’ il risultato è di 38-37 per Reggio Emilia. Gallo e Winston portano i biancorossi sul massimo vantaggio di 6 lunghezze. Cattapan segna la sua prima tripla con la prima squadra tentando l’accorcio ma i quattro punti in 5 minuti e una difesa non eccellente permettono alla UNAHOTELS di andare sul +7 al 20’ sul punteggio di 48-41.

Pecchia, apre il secondo tempo con una bella penetrazione e Ford segna una tripla dalla punta. Trento non riesce a difendere bene e Reggio Emilia allunga in doppia cifra. La tripla di Barford dopo la schiacciata a due mani di Goumbald costringono Galbiati al time-out. Il terzo quarto termina sul 70-60.

Ellis passa in angolo per una tripla aperta di Forray che non sbaglia e successivamente serve un cioccolatino a Bayehe che appoggia a canestro. L’asse Ellis-Forray funziona ancora e il capitano segna il -2. I canestri di Goumbald ridanno ossigeno ai biancorossi che tornano sul +8. La Dolomiti Energia Trentino tira male e non riesce a recuperare il margine scavato da Reggio Emilia che vince per 84-79.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA 84

DOLOMITI ENERGIA TRENTO 79

(26-28, 48-41; 70-60)

UNAHOTELS Reggio Emilia: Barford 8, Gallo 7, Winston 21, Faye 14, Gombauld 8, Smith 12, Uglietti, Fainke N.E., Grant 6, Chillo 8. Coach Priftis.

Dolomiti Energia Trento: Ellis 6, Cale 10, Ford 16, Pecchia 10, Niang N.E., Cattapan 3, Forray 8, Mawugbe 8, Lamb 11, Bayehe 7, Zukauskas N.E., Hassan. Coach Galbiati.

Paolo GALBIATI (Coach Dolomiti Energia Trentino): «Un’altro test importante per far capire ai nostri nuovi giocatori il livello della Serie A e che tipo di giocatori ci giocano. Oggi abbiamo utilizzato delle rotazioni figlie del momento che stiamo passando, spalmando bene i minutaggi. Dobbiamo imparare a non concedere break così importanti e il povero secondo quarto offensivo dettato da situazioni troppo individualistiche ha pesato sul risultato della partita. La speranza è di avere tutto il roster a disposizione in questo ultimo periodo prima di iniziare la LBA e l’EuroCup».