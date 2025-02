La Dolomiti Energia Trentino batte Trapani e torna in vetta

Davanti a un PalaTrento infuocato per il settimo sold out consecutivo, la Dolomiti Energia Trentino firma una straordinaria rimonta, recuperando da -13 e superando i Trapani Shark per 83-80 in un finale al cardiopalma. I bianconeri, spinti dal proprio pubblico, segnano due triple decisive nell’ultimo minuto e mezzo con Anthony Lamb, e Jordan Ford è l’MVP con 22 punti. Per Trapani, invece, non bastano i 20 punti di Justin Robinson, i 14 di Amar Alibegovic e i 13 di Langston Galloway. I bianconeri tornano in campo mercoledì a Istanbul contro il Besiktas per l’ultima partita di EuroCup della stagione, per poi affrontare la trasferta di Varese prima della sosta per la Coppa Italia e gli impegni delle nazionali.

Sono in vendita all’Aquila Store e online sul circuito Vivaticket i biglietti per la partita contro la Bertram Derthona Tortona di sabato 1° marzo 2025.

LA CRONACA – La Dolomiti Energia Trentino parte con: Niang, Cale, Pecchia, Lamb e Mawugbe mentre Trapani risponde con: Robinson, Galloway, Petruccelli, Alibegovic e Horton. Cale apre la sfida con una gran tripla, accendendo i 4.000 tifosi de “Il T Quotidiano Arena”, poi Mawugbe controlla il secondo rimbalzo offensivo del match e inchioda a due mani per il 5-0. Trapani sblocca il punteggio con Robinson in penetrazione, Lamb risponde, ma ancora Robinson con una tripla complicata e Alibegovic pareggiano il match a quota sette. Horton firma il primo vantaggio ospite con una schiacciata, ma Cale risponde subito con un gioco da tre punti. Trapani trova un break di 0-6 con Alibegovic, Galloway e Notae, mentre Ellis prova a interrompere il parziale, ma i siciliani allungano con Rossato e Pleiss, costringendo coach Galbiati al timeout sul 12-19. Al rientro, ancora Pleiss dalla media distanza, ma Niang segna in lunetta e Ford colpisce da tre punti. Due triple consecutive di Yeboah regalano a Trapani il massimo vantaggio a +11, ma Niang, nei pressi della sirena, segna subendo il fallo, fissando il punteggio sul 19-27 a fine primo quarto.

Robinson apre il secondo quarto con una tripla incredibile sulla sirena da dieci metri e poco dopo appoggia altri due punti, portando Trapani a +13. Cale prova a sbloccare i bianconeri e Ellis riduce lo svantaggio a -7, costringendo coach Repeša al timeout. Al rientro, anche Zukauskas si iscrive al match, ma Alibegovic risponde con un canestro in post basso. Lamb colpisce da tre punti, Eboua fa 1/2 dalla lunetta e Mawugbe inchioda a due mani, riportando Trento a -4 sul 33-37. Trapani reagisce subito con Galloway e Notae, allungando di nuovo sul 34-43 e obbligando coach Galbiati al timeout. Ma Trento risponde immediatamente con un parziale di 12-0 firmato Ford e Pecchia, che ribalta l’inerzia del match. I bianconeri operano il sorpasso e chiudono il primo tempo in vantaggio 46-43.

Cale inaugura la ripresa con una tripla in palleggio, arresto e tiro, poi Robinson risponde in terzo tempo. Lamb segna un gran canestro, ma Trapani si riporta a -2 con Galloway, che poco dopo firma il 51-51. Forray sblocca Trento dalla lunetta con due tiri liberi, seguito da una tripla di Niang che fa esplodere i 4.000 tifosi bianconeri. Ford realizza un canestro spettacolare, e con i liberi di Bayehe, Trento allunga sul 60-52. Galloway accorcia le distanze con un 2/2 in lunetta, poi segna una tripla frontale, ma Zukauskas risponde immediatamente. Il terzo quarto si chiude sul 63-57 per Trento.

Alibegovic segna dal post basso, sfruttando il mismatch, ma Trento risponde con un’azione offensiva corale straordinaria, facendo girare la palla tra tutti i giocatori e trovando Cale libero nel cuore dell’area. Trapani torna a -3, ma Ford realizza un floater perfetto dal centro dell’area. Horton chiude un alley-oop e Notae pareggia a quota 67, costringendo coach Repesa al timeout. Dopo l’1/2 in lunetta di Yeboah, Ford segna ancora alzando una parabola perfetta, ma Notae risponde subito e con il libero di Alibegovic, Trapani pareggia di nuovo. Robinson firma il sorpasso e Alibegovic colpisce da tre punti per il +4 ospite. Ellis accorcia con una tripla, ma Alibegovic è glaciale dalla lunetta con un 2/2. Ford non si fa intimidire e segna la tripla del pareggio. Robinson riporta avanti Trapani con un appoggio al vetro, ma nel finale Lamb segna la tripla decisiva, facendo esplodere il T Quotidiano Arena. I liberi di Niang chiudono la partita e Trento vince 83-80 in un’atmosfera infuocata!

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 83

TRAPANI SHARK 80

(19-27, 46-43; 63-57)

Dolomiti Energia Trento: Ellis 6, Cale 13, Ford 22, Pecchia 3, Niang 9, Forray 2, Mawugbe 6, Lamb 14, Bayehe 3, Zukauskas 5. Coach Galbiati.

Trapani Shark: Eboua 1, Notae 8, Horton 9, Robinson 20, Rossato 2, Alibegovic 14, Galloway 13, Petruccelli, Yeboah 9, Mollura N.E, Pleiss 4, Gentile N.E. Coach Repesa.

Paolo GALBIATI (Coach Dolomiti Energia Trentino): «Una vittoria splendida, siamo davvero felici. Abbiamo affrontato una squadra fortissima, che gioca una pallacanestro di altissimo livello. Siamo partiti con un po’ di paura, ma poi abbiamo fatto un lavoro incredibile di sacrificio e intensità. Siamo riusciti a correggere alcuni errori, e siamo andati sul +8, però abbiamo lasciato per strada qualche punto di troppo in lunetta. Nel momento in cui siamo finiti sotto, siamo stati bravissimi a rispondere colpo su colpo, attaccando i nostri target con lucidità. L’atmosfera che si è respirata oggi al palazzetto è stata pazzesca».