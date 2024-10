ACTIVE Village, CAMP, WALKING: non solo chiacchiere

Un tripudio di attività, nell’altra parte del Festival dello Sport, quello di chi – al netto della storia delle discipline – lo sport vuole viverselo: una scelta imbarazzante, in realtà, visto che le cose da fare sono state, in questi giorni, talmente tante, che è difficile rendere giustizia a tutto, grazie alle proposte di Gazzetta ACTIVE Village e dei CAMP.

Cominciando dalla fine, nella giornata di domenica, si è aperto il mattino con la CISALFA ACTIVE WALK partita da Piazza Dante, una camminata non competitiva, inclusiva, di 7 km per ammirare la città di Trento e (anche) le sue parti destinate prevalentemente a ciclisti e corridori, ovvero oltre al centro storico, il lungo Adige.

Non ha deluso invece il Gazzetta ACTIVE Village, dove si sono alternati, sostenuti da diversi sponsor come Herbalife, Adidas, Saucony, Beta, Anas, naturalmente McFIt, europneus e Cisalfa, i migliori a più famosi trainer e allenatori che si distinguono per le loro attività sportive, agonistiche e anche IntaGram.

Dunque per entrare nel merito della questione parliamo delle sessioni di ENERGY TONE & STRETCH CON GIULIA ALTEMANI promosse da McFIT TRAINING presso la struttura coperta del listone.

I numerosi laboratori di FITNESS, GAG, PHD, PILATES CON TIZIANA CAVALLETTO promosse nel contesto di GAZZETTA|ACTIVE MASTERCLASS nell’area del prato di Piazza Dante.

Dello spazio CALISTHENICS E ALLENAMENTO AGLI ANELLI CON JURY CHECHI E ANDREA VALTORTA – JCA

JURY CHECHI ACADEMY.

Gli allenamenti dedicati alle donne con ROBERTA TARICANI, nel contesto di GAZZETTA|ACTIVE MASTERCLASS. E poi non possiamo dimenticare la presenza a Trento di CLEMENTE RUSSO, il RUNNING TRAINING CON IRENE RIGHETTI nel contesto di GAZZETTA| ACTIVE MASTERCLASS.

SIMONE e MARTA di DAI DAI con le attività CARDIO e STRETCHING, il FATBURNER CON PAOLA MASTROSIMONE di McFIT TRAINING.

E quindi le più intense giornate di allenamenti con il CIRCUITO FULL BODY della trainer MISSANNEFIT nel contesto di GAZZETTA|ACTIVE MASTERCLASS e il TOTAL TONE CON TIZIANA CAVALLETTO.

Per chi invece voleva metterci qualche goccia di sudore in più si è tenuta una sessione di SIX PACK CON ALESSANDRO CASCIONE di McFIT TRAINING.

I CAMP per i più piccini

Ragazzi e giovani si sono cimentati presso il CAMP di ARRAMPICATA in Santa Maria Maggiore gestito da La Sportiva, il CAMP di PADEL in Piazza Fiera, gestito da Ecopneus, il CAMP di SPORT PARALIMPICI di Piazza Cesare Battisti, il CAMP di BASKET in Piazza Fiera e il CAMP di BOCCE in Piazza Dante.

E chi non avesse trovato il proprio sport almeno ha sognato con il naso all’insù, guardando lo spettacolo a sorpresa delle Frecce Tricolori passate sopra Trento all’improvviso, sabato pomeriggio, allietando la giornata di tutti. MC