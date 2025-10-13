Festival dello Sport: Gazzetta Active Zone, un pienone per l’ottava edizione

Non c’è stato un attimo di sosta alla Gazzetta Active Zone del Festival dello Sport, e quello di Piazza Dante è stato un sabato, ultimo giorno per l’edizione ADRENALINA PURA, ricchissimo di eventi. Ben sette attività si sono susseguite nel corso della giornata, regalando momenti memorabili e affascinanti con la partecipazione di grandissimi campioni dello sport.

La giornata si è aperta alle 9 con la Cisalfa Active Walk, una camminata non competitiva di 7 km. I partecipanti, insieme all’ex campionessa di pallavolo Rachele Sangiuliano e agli atleti di Special Olympics Italia, hanno percorso il suggestivo tragitto dal cuore di Piazza Dante al Lungadige. Questo momento ha rappresentato non solo un’importante opportunità per praticare sport, ma anche un simbolo di inclusione e rispetto verso le persone con disabilità intellettive. L’atmosfera di festa e convivialità che regnava era contagiosa, creando un forte senso di comunità tra i partecipanti.

Terminata la camminata, il programma è proseguito con Tiziana Fitness Style, che ha dato il via al primo allenamento Total Body della giornata. La sua passione per il fitness ha contagiato tutti, accogliendo i presenti con entusiasmo e preparandoli per le fatiche a venire. Alle 11, il clima di emozione è aumentato ulteriormente con l’arrivo di Alessia Maurelli, plurimedagliata olimpica e mondiale ed ex capitana delle Farfalle. La sua lezione di Stretching & Mobility ha portato un’ondata di energia positiva, con i partecipanti intenti ad apprendere nuove tecniche di rilassamento e mobilità, trascinati dalla calda personalità di Alessia.

Nel pomeriggio, Miss Anne Fit ha fatto il suo esordio travolgendo tutti con il suo primo allenamento Total Body Afterburn. La sua esplosiva energia ha reso ogni movimento intenso e coinvolgente, mentre i partecipanti si cimentavano in esercizi volti a stimolare il metabolismo. Successivamente, ha proposto una seconda lezione dedicata a glutei e addominali, dimostrando ancora una volta come il divertimento e il lavoro duro possano andare di pari passo.

Mezzogiorno di attività

Dopo il palcoscenico dell’Active Zone è stato occupato dai trainer di McFit, Maria Boccacciari e Michele Tambornini, che hanno presentato un intenso Total Body Workout. Il Tabata Total Body ad alta intensità ha messo alla prova la resistenza e la determinazione di tutti, permettendo ai partecipanti di sfidare i propri limiti e divertirsi allo stesso tempo.

Alle 14, Miss Anne Fit è tornata per il secondo round, proponendo un’altra sessione di Total Body Afterburn, questa volta focalizzata su un approccio metabolico in PHA (Peripheral Heart Action). Il mix di parte alta e bassa ha stimolato la circolazione e promesso un consumo calorico significativo anche dopo l’allenamento. La sinergia creatasi tra i partecipanti era palpabile, ognuno motivato a spingersi oltre.

Alle 15, l’energia continuava a salire con il GAG Workout di Livja Karapici e Andrea della Corna di McFit. In questa lezione intensa, i circuiti erano dedicati a gambe, addominali e glutei, dando vita a una vera e propria festa di sudore e risate. Gli allenatori, carismatici e coinvolgenti, hanno saputo mantenere alta l’attenzione e l’entusiasmo, mentre i partecipanti si cimentavano con determinazione.

Una chiusura originale

Infine, la giornata si è conclusa alle 16 con Caterina Falhi, che ha presentato un Wood Circuit Total Body. Questo ultimo appuntamento ha rappresentato una sorta di “antipasto” per gli appassionati di fitness, che hanno affrontato esercizi più dinamici, mirati a elevare la frequenza cardiaca e a scaricare le tensioni accumulate durante la giornata. Caterina ha saputo trasmettere una sensazione di soddisfazione e relax, chiudendo così una giornata intensa ma gratificante.

Piazza Dante si è trasformata in un villaggio pre-olimpico. Attività Kinder per i bambini, Faye per il tennis virtuale. Cisalfa con lo sci virtuale e la camminata in città.

Martina Cecco