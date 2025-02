Da “Si può fare” a “Si deve fare insieme”: Zanetti e Ianeselli, l’alleanza che sorprende Trento

Silvia Zanetti, avvocatessa trentina ed ex candidata sindaca con la lista civica “Si può fare”, ha ufficializzato il lancio di una nuova lista civica a supporto del sindaco Franco Ianeselli. L’annuncio è avvenuto nella mattinata di ieri, durante un evento pubblico a Trento, presso l’Hotel Accademia, segnando una tappa importante nel panorama politico locale in vista delle prossime amministrative del 4 maggio.

Zanetti ha descritto il progetto come un’iniziativa concreta e ambiziosa, nata per rafforzare la coalizione di centrosinistra che governa la città. “Non è solo politica, ma una missione per salvaguardare i valori di Trento”, ha dichiarato. La lista, che sarà presentata ufficialmente nelle prossime settimane con nome e simbolo, si pone l’obiettivo di lavorare su temi chiave come sicurezza, autonomia e cultura. Tra le iniziative già avviate spiccano i gruppi di controllo del vicinato, un esempio tangibile di come il coinvolgimento diretto dei cittadini possa diventare una risorsa per la comunità.

Il rapporto tra Zanetti e Ianeselli si è consolidato nel tempo: un anno e mezzo fa il sindaco le aveva affidato la delega alla valorizzazione delle circoscrizioni e alla sicurezza di prossimità. Questo percorso condiviso ha portato a una convergenza di idee e progetti, culminata con l’ingresso ufficiale di Zanetti nella coalizione. “Siamo pronti a lavorare insieme per rendere Trento più sicura, luminosa e prospera”, ha aggiunto Zanetti.

Il sindaco Ianeselli ha espresso soddisfazione per questa alleanza, definendo la lista civica un tassello fondamentale per il futuro della città. Inoltre, ha elogiato il lavoro svolto da Zanetti, affermando che è essenziale continuare su questa strada per rendere le circoscrizioni più efficienti e vicine ai cittadini. “Silvia Zanetti rappresenta un esempio di buona politica: unire le affinità e lavorare insieme per obiettivi comuni”, ha sottolineato.

Tra i sostenitori della lista figura Andrea Robol, ex assessore comunale, che potrebbe ricoprire un ruolo di rilievo nel progetto. La squadra è ancora in fase di definizione, ma l’entusiasmo e la determinazione non mancano. “Oggi iniziamo un nuovo percorso per il bene della nostra città”, ha concluso Zanetti.