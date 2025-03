Trento, Silvia Zanetti lancia “Intesa per Ianeselli”: l’ago della bilancia nella corsa del Sindaco uscente per il bis?

A meno di due mesi dalle elezioni comunali del 4 maggio, la corsa alla guida di Trento si arricchisce di un elemento che potrebbe rivelarsi decisivo: la nuova lista civica guidata da Silvia Zanetti, depositata ieri, come postato sui suoi social, dalla stessa Zanetti. Avvocatessa ed ex candidata sindaca, Zanetti ha scelto di sostenere il sindaco uscente Franco Ianeselli, con un progetto politico che potrebbe attrarre una fetta di elettorato rimasta finora ai margini della coalizione di centrodestra.

La sua decisione non è un semplice appoggio, ma il risultato di un percorso politico che negli ultimi anni l’ha vista impegnata attivamente nel tessuto cittadino. Zanetti ha lavorato su temi chiave come la sicurezza, la valorizzazione delle circoscrizioni e il rafforzamento della partecipazione civica, guadagnandosi la fiducia di un’ampia fascia di cittadini, inclusi coloro che guardano con interesse a un centrodestra moderato e pragmatico.

La sua nuova lista civica, che a breve sarà presentata ufficialmente, nasce con l’obiettivo di colmare quel vuoto rappresentativo che in questi anni ha lasciato scoperta una parte dell’elettorato trentino. Un progetto che non si limita a un semplice supporto a Ianeselli, ma che punta a essere un ponte tra mondi politici diversi, offrendo una proposta concreta per chi vuole una città più sicura, dinamica e attenta alle esigenze delle periferie.

La scelta di Zanetti rappresenta un valore aggiunto per la coalizione di centrosinistra, che con la sua presenza potrebbe intercettare voti provenienti da ambienti più moderati, allargando la base di consenso necessaria per la riconferma di Ianeselli. Del resto, non è un caso che il sindaco uscente le abbia affidato negli ultimi anni la delega alla valorizzazione delle circoscrizioni e alla sicurezza di prossimità, temi che saranno centrali anche nella prossima campagna elettorale.

“Vogliamo una Trento più sicura, luminosa e accogliente – ha dichiarato Zanetti – e per farlo servono idee chiare e una politica che sappia unire invece di dividere. Questo è il senso della nostra lista, che si pone come elemento di equilibrio e di innovazione per il futuro della città.”

Tra i nomi che potrebbero affiancarla in questa sfida figura Andrea Robol, ex assessore e ora consigliere comunale, segno che il progetto sta attirando personalità con esperienza amministrativa e capacità di costruire un programma concreto.

Con questa mossa, la corsa di Ianeselli si arricchisce di un elemento strategico: una lista che potrebbe fungere da catalizzatore per un’area politica fino a oggi distante dal centrosinistra, ma che con Zanetti trova una figura capace di dialogare e convincere. Il 4 maggio si avvicina e con esso una sfida sempre più aperta, dove il ruolo di Zanetti, in veste di capolista, potrebbe fare la differenza.