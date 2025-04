Trento, la lista “Intesa per Ianeselli” si presenta: Zanetti capolista, il sindaco in campo al suo fianco

“Silvia Zanetti? esempio di prossimità e impegno vero”. Con queste parole il sindaco uscente Franco Ianeselli ha ufficialmente benedetto la corsa della lista civica che porta il suo nome.

Nonostante la pioggia, è stata una mattinata di partecipazione viva quella di sabato 19 aprile a Trento, in occasione della presentazione ufficiale di Intesa per Ianeselli Sindaco, nuova lista civica che correrà alle elezioni comunali a sostegno del sindaco uscente. A guidarla è Silvia Zanetti, consigliera comunale uscente con delega alla sicurezza di prossimità e alle circoscrizioni.

Nel corso dell’iniziativa, Ianeselli ha voluto sottolineare la coerenza tra la lista e la sua capolista: “La presentazione di Intesa ha rispecchiato appieno Silvia: motivata, costante, sempre al lavoro per la città. In Consiglio comunale, tempo fa, cercai un aggettivo per ogni consigliere. Per lei scelsi motivata. E oggi vedo una lista fatta di persone tutte animate dallo stesso spirito. Una parola sintetizza il loro impegno: prossimità”.

Un concetto, quello della prossimità, che Ianeselli ha contrapposto a una narrazione più allarmistica in tema di sicurezza. “I gruppi di Controllo di Vicinato non sono ronde – ha chiarito – ma cittadini attivi, che osservano, segnalano, collaborano. E soprattutto fanno comunità. Rafforzare queste reti e valorizzare le circoscrizioni come presidi civici sarà centrale nella nostra azione.”

Dal canto suo, Silvia Zanetti ha illustrato i capisaldi del programma elettorale della lista, che spazia dalla sicurezza urbana ispirata al modello Parma, all’impresa e lavoro, passando per welfare di comunità, turismo e rigenerazione urbana. Un progetto, ha sottolineato, costruito sull’ascolto e sulla partecipazione reale dei cittadini: “La sicurezza si costruisce dal basso, con fiducia e collaborazione. Non servono slogan, ma strumenti, relazioni e responsabilità condivise.”

Con il debutto ufficiale di sabato, Intesa per Ianeselli Sindaco dà il via alla propria campagna elettorale, puntando a portare in Consiglio comunale una rappresentanza civica, competente e profondamente radicata nel tessuto cittadino.