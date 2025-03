Trento, strappati i manifesti di “Intesa per Ianeselli”. Zanetti: “Ma le idee non si cancellano”

giuseppepapalia

Classe 1993. Giornalista pubblicista, consulente di comunicazione per i deputati al Parlamento europeo, è stato corrispondente da Bruxelles. Una laurea in scienze della comunicazione e una magistrale in giornalismo con indirizzo “relazioni pubbliche” all'Università degli studi di Verona. Ha collaborato con alcuni giornali locali, riviste di settore e per alcune emittenti televisive dalle istituzioni europee a Bruxelles e Strasburgo. Con TotalEU Production dal 2019, ha collaborato in qualità di social media manager e consulente di comunicazione politica. Oggi è libero professionista e docente abilitato in "teorie e tecniche della comunicazione". Opinionista per "TGR Regione Europa", è fondatore dal 2025 di "Studio P. Media Lab" e, a tempo perso, caporedattore della testata giornalistica "Secolo Trentino", di cui è co-fondatore fin dai primi anni in cui è nato.