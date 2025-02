“M’illuminodimeno”. Anche l’Università di Trento partecipa alla campagna: luci spente a Mesiano

n occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili UniTrento lancia un messaggio simbolico: luci spente sulla facciata dell’iconico Palazzo di Mesiano per tutta la settimana. Occasione per ricordare le strategie di lungo periodo e le piccole azioni quotidiane di UniTrento per la sostenibilità

Anche l’Università di Trento partecipa alla campagna M’illuminodimeno promossa dal 16 al 21 febbraio in concomitanza con la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, con iniziative in tutta Italia.

Per l’occasione, l’Ateneo trentino ha deciso di non illuminare per tutta la settimana la facciata dell’iconico Palazzo di Mesiano, sulla collina di Trento. Un piccolo gesto dal valore simbolico per ricordare l’attenzione al risparmio energetico e all’uso consapevole delle risorse.

Un tema, quello della sostenibilità, su cui negli ultimi anni l’Università di Trento si è spesa molto, con investimenti e azioni di lungo periodo messe a punto a partire dal Piano sostenibilità appena aggiornato per il biennio 2025-27. E anche con la campagna di sensibilizzazione #soloquantoserve rivolta alla comunità accademica e studentesca e tutte le persone che ogni giorno frequentano le strutture universitarie. Con adesivi collocati in bagni, uffici, aule e spazi comuni, l’invito a usare consapevolmente le risorse ambientali si cala concretamente nella quotidianità dell’uso.

Molte le azioni messe in campo negli ultimi anni. L’Ateneo ha istituito già nel 2018 il Green Office UniTrento sostenibile, un contenitore e attivatore di iniziative finalizzate alla sostenibilità, in un’accezione ampia che abbraccia molti ambiti e settori. Una delle prime azioni riguarda l’impiego di energia elettrica per alimentare gli edifici universitari: dal 2021 il 100% proviene da fonti rinnovabili con garanzia di origine certificata. Ma la maggior attenzione si vede anche nel consumo di gas naturale per il riscaldamento delle strutture, che dal 2018 è in costante diminuzione.

UniTrento partecipa allo sforzo degli atenei italiani di incidere positivamente nella società. Per questo, già dal 2017 ha aderito alla Rete delle università per lo sviluppo Sostenibile (Rus) insieme ad altri 85 atenei italiani. Trento è presente in tutti i gruppi di lavoro Rus: cambiamenti climatici, cibo, educazione, energia, inclusione e giustizia sociale, mobilità, risorse e rifiuti, università per l’industria.

L’obiettivo è promuovere, insieme, una maggiore consapevolezza sulla necessità di tutelare l’ambiente, favorire stili di vita più sostenibili e comportamenti attenti al risparmio energetico e delle risorse.