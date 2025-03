Inflazione in crescita. Governo e legislatori distratti

Istat ha leggermente corretto (1) la crescita dell’inflazione di febbraio rispetto alle stime: il dato definitivo annuale è +1,6%.

Istat ha leggermente corretto (1) la crescita dell’inflazione di febbraio rispetto alle stime: il dato definitivo annuale è +1,6%. Un aumento più contenuto (la stima era +1,7%) che non cambia la sostanza, cioè che l’inflazione è in crescita. Dovuta essenzialmente ai beni energetici, gli stessi che nei mesi passati non crescevano e per questo contribuivano al contenimento dell’inflazione.

La conferma che i nostri prezzi girano essenzialmente sui valori dell’energia, per la quale solo alcune settimane fa il governo è intervenuto (2) con un provvedimento che durerà solo tre mesi, ampliando il numero di contribuenti che potranno usufruire del bonus di 200 euro.

E’ quindi possibile che anche nei prossimi mesi avremo aumenti contenuti dell’inflazione. Ma cosa succederà fra qualche mese quando, trascorsi i tre mesi del bonus e passati i mesi in cui si consuma meno grazie alla stagione primaverile ed estiva? E cosa succederà dopo che, avendo la Banca Centrale Europea abbassati i tassi di interesse (3) i prezzi non potranno che aumentare? Mentre è probabile che le minacce dei forti aumenti dei dazi Usa per le tante merci che esportiamo verso quel Paese saranno realtà, con conseguente crisi e aumenti generalizzati del costo della vita?

Non è dato sapere.

Il ministro dell’Agricoltura dice che quando i dazi ci saranno, deciderà come fare (noi eravamo rimasti al prevenire che è meglio di combattere… ma siamo solo noi…). Il governo e la bella stagione ci hanno dato alcuni mesi di riduzione del danno per le bollette energetiche. Il ministro dell’Ambiente vagheggia di fine dell’invasione russa in Ucraina e ritorno all’acquisto dell’economico gas russo… come se nulla fosse accaduto e come se le politiche sulle rinnovabili (che non contemplano il gas) fossero state cancellate. Ministro che auspica un sole atomico dell’avvenire che, quand’anche andasse in porto, se ne parla tra qualche decina d’anni.

Insomma, siamo in un periodo in cui l’inflazione e tutto ciò che la determina continuano il loro percorso. I nodi vengono al pettine (non a caso il carrello della spesa è quello che più aumenta (+2%), e governo e legislatori sembrano distratti nello specifico, ma interessati a quanto invece possa servire a propaganda di se stessi.

1 – https://www.aduc.it/notizia/inflazione+al+rialzo+corrette+stime+istat_140958.php

2 – https://www.aduc.it/articolo/bonus+bollette+mettiamo+serbo+grasso+che+oggi+ci_38930.php

3 – https://www.aduc.it/editoriale/consumatori+economia+nel+nuovo+mondo+occorre+andare_38946.php

Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc