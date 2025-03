Città distrutte. Affitti immobiliari. Consentirli per minimo 30 giorni

La situazione è tragica e non bastano alcuni provvedimenti (nazionali e locali) per evitare che diventi irrecuperabile. Gli affitti immobiliari non brevi stanno distruggendo le città.

La situazione è tragica e non bastano alcuni provvedimenti (nazionali e locali) per evitare che diventi irrecuperabile. Gli affitti immobiliari non brevi stanno distruggendo le città.

Il caso di Firenze è una delle punte di questo iceberg. Affittare una casa per viverci è “vietato”, a meno che non si sia in grado di pagare fino a 2500 euro al mese per una casina di 30 mq in periferia (1), in un Paese in cui lo stipendio mensile netto è di 1800 euro (e poi ci sono gli studenti…. etc).

Gli amministratori e i legislatori devono decidere cosa intendono fare delle città.

L’unica cosa indecente è tergiversare.

Si può anche pensare che è bene che chi non ha questi 2500 euro se ne vada ovunque ma non in città, ma basta saperlo, ché chi dice che sta operando per evitare che ciò accada, gli diamo una ferale notizia: è già così!!

Sindaci di sinistra che tergiversano con provvedimenti che sono come la famosa aspirina contro il cancro (keybox e dintorni, per esempio). Opposizioni di destra che confondono libero mercato e proprietà privata come se non ci dovessero essere regole (ampiamente previste anche in Costituzione). Entrambi con un solo obiettivo: non scontentare i propri fan e usare questo come altro per far sapere che loro sono i giusti per gli interessi dei proprietari. Contesto in cui, chi patisce e/o capisce reagisce civicamente col non-voto (ormai al 50%) che significa: andate al diavolo, mi arrangio da me anche con illeciti e illegalità.

Non solo state distruggendo le città, ma anche il senso civico e lo Stato.

Al punto in cui siamo esiste, come provvedimento tampone, solo di imporre che i privati possano affittare a partire da un minimo di 30 giorni (come accade a New York – 2). Niente di miracoloso, per carità, ma per l’appunto un tampone che riporti il mercato ad essere strumento dei consumatori di ogni tipo, dando respiro e bellezza alle nostre città.

Aspettiamo fiduciosi che i decisori ne facciano tesoro

1 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2025/marzo/casefirenze.jpg

2 – https://www.aduc.it/notizia/new+york+vieta+affitti+appartamenti+meno+30+giorni_139729.php

Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc