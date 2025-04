Firme per la pace, non per le armi: sabato 12 il lancio a Trento

Sabato 12 aprile ad ore 17.00 a Trento presso la sala di Via Giusti 35 Democrazia Sovrana Popolare presenterà il suo manifesto per Trento contro l’Europa della guerra alla presenza del presidente nazionale del partito Francesco Toscano. Sabato scorso 5 aprile la manifestazione di Milano ha visto la partecipazione di 10.000 persone (e anche una delegazione del Trentino – Alto Adige) per ribadire la contrarietà al progetto di riarmo europeo che con i suoi 800 miliardi vedrà togliere risorse ai cittadini ed anche i comuni ne faranno le spese. Ma non è solo una questione risorse mancate, è questione di smascherare l’ipocrisia di coloro che prendono decisioni ignorando il volere del popolo europeo e cercando solo di salvaguardare le proprie posizioni di potere.

Patrizia Caproni (in foto Francesco Toscano, presidente nazionale Dsp, Patrizia Caproni, coordinatrice Trentino Alto Adige, Marco Rizzo, coordinatore nazionale)

Il manifesto che verrà presentato sabato sarà il primo atto che Democrazia Sovrana Popolare presenterà in consiglio comunale a Trento sotto forma di mozione contro l’Europa della guerra, contro l’immobilismo anche dei sindaci e dei comuni che accettano come scelte calate dall’alto quelle contro i loro stessi cittadini.

La raccolta firme verrà aperta ufficialmente sabato alle ore 17.00 con i primi firmatari Francesco Toscano e Simonetta Gabrielli e si chiuderà giovedì 1 maggio alla presenza di Marco Rizzo: sarà un manifesto aperto a tutti i residenti in Trentino – Alto Adige (perchè l’iniziativa potrà essere proposta anche in altri comuni) e a tutti i candidati sindaci e consiglieri perchè non vuole avere un colore politico, ma dettare un’urgenza che non riguarda solo la politica internazionale e nazionale ma anche quella locale per la loro importanza.

