Bonus cani e gatti e Sconto Irpef

La Legge di Bilancio del 2024 aveva stanziato il cd Bonus Cani e Gatti ovvero un fondo che avrebbe dovuto sostenere i proprietari dei cd animali d’affezione nel pagamento delle spese veterinarie, includendo nelle stesse le visite, i farmaci prescritti ed anche eventuali interventi chirurgici.

La Legge di Bilancio del 2024 aveva stanziato il cd Bonus Cani e Gatti ovvero un fondo che avrebbe dovuto sostenere i proprietari dei cd animali d’affezione nel pagamento delle spese veterinarie, includendo nelle stesse le visite, i farmaci prescritti ed anche eventuali interventi chirurgici.

Tutto molto bello sulla carta ma solo ieri finalmente sono stati stanziati i fondi, in realtà molto pochi, per consentire l’effettiva operatività del Bonus ma adesso saranno le singole Regioni a dover divulgare la procedura per poter accedere al bonus stesso.

Vi sono, tuttavia, delle indicazioni base che valgono per il tutto il territorio.

I proprietari, padroni, di cani e gatti dovranno dimostrare di avere un Isee inferiore ai 16.215 euro, di avere oltre 65 anni e soprattutto che il proprio amico è stato registrato nella banca dati nazionale.

Attenzione però!

Vista l’eseguita dei fondi stanziati, si accederà al bonus per ordine di ricevimento. In questo caso il detto: chi prima arriva, meglio alloggia è sicuramente vero!

Occorre, inoltre, precisare che il bonus non deve essere confuso con la possibilità di beneficiare dello sconto Irpef del 19% sulle spese veterinarie. Tale sconto è usufruibile già da tempo ed occorre, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, produrre tutta le spese sostenute per “gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.”

Questa detrazione funziona proprio come la detrazione per le spese mediche. L’agevolazione, quindi, si applica solo oltre la cifra di 129,11 euro e fino al limite di 550 euro, in tale range si avrà uno sconto del valore massimo di circa 80 euro. Ne consegue che se il costo per la cura di cani, gatti o altri animali risulta inferiore a 129,11 euro non si ha diritto alla detrazione.

Sara Astorino, legale, consulente Aduc