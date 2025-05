“Colazione al parco con Virginia Woolf. L’arte di innamorarsi dei libri” di Marta Perego

In queste pagine, Marta Perego, giornalista culturale, autrice ed espeerta di libri, ci accompagna nella scoperta di grandi romanzi in un viaggio emozionante tra i successi della letteratura.

Ci sono libri che restano con noi per tutta la vita. Libri di cui, incredibilmente, ricordiamo tutto: quando li abbiamo letti, dove eravamo, di chi eravamo innamorati. Antidoti alla banalità e alla noia, i grandi romanzi rappresentano occasioni per scoprire chi siamo nella nostra più profonda autenticità.

In queste pagine, Marta Perego, giornalista culturale, autrice ed espeerta di libri, ci accompagna nella scoperta di grandi romanzi in un viaggio emozionante tra i successi della letteratura. Da Virginia Woolf, a Jane Austen, passando per Sylvia Plath, Goliardia Sapienza, Jonathan Franzen, Fausta Cialente, Dino Buzzati e molti altri autori e autrici che ancora oggi fanno risuonare in noi la loro voce. Una bussola letteraria da avere sempre con sè, per sfuggire al quotidiano e spingersi oltre i confini della realtà, in un parco inglese insieme a Virginia Woolf e una tazza di tè.

L’autrice

Marta Perego è una giornalista, autrice, conduttrice televisiva e counselor filosofica. Si occupa di cultura, arte espettacolo per la tv e i giornali, conducendo e ideando programmi come Adesso cinema su IRIS Mediaset e Effe comeFestival su LaF. Attualmente collabora, tra gli altri, con X-Style su Canale 5. Ideatrice del progetto Flaneuse, con il quale racconta una Milano letteraria e inedita, e dell’omonimo podcast, è molto attiva sui social dove consiglia libri efilm, intervista scrittori di successo e organizza gruppi di lettura e incontri one-to- one di bibliosophia. Insieme a Valeria Locati, nel 2022 ha pubblicato La verità è che non ti piaci abbastanza (Vallardi).