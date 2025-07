Consob. Richiamo di attenzione sui Prestiti obbligazionari convertibili: rischio elevato di perdita del capitale, deprezzamento titoli e di diluizione

Sono questi alcuni dei rischi evidenziati dalla Consob in un Richiamo di Attenzione rivolto agli investitori che aderiscono ai Poc cosiddetti non standard, ovvero i prestiti obbligazionari convertibili emessi in favore di un unico soggetto.

Rischio elevato di perdita del capitale investito, forte deprezzamento dei titoli coinvolti che in base all’esperienza maturata negli ultimi tre anni e mezzo ha toccato in media l’80%, diluizione della partecipazione degli azionisti con picchi compresi fra il 60% e l’80%

La Commissione, riferisce ancora come si tratti di operazioni di finanza straordinaria alle quali fanno ricorso per lo più le società che presentano gravi squilibri patrimoniali e di bilancio nel tentativo di attivare uno strumento di ultima istanza per reperire risorse finanziarie fresche.

L’osservazione empirica dal 2022, specifica ancora Consob, ad oggi mostra che nella quasi totalità dei casi l’uso dei Poc non standard non è servito a scongiurare il peggioramento della situazione aziendale, che anzi in alcuni casi si è ulteriormente deteriorata fino a richiedere l’avvio di procedure concorsuali o di liquidazione. Al tempo stesso gli azionisti hanno subito minusvalenze pesanti e un drastico effetto di diluizione nel capitale.

Alla luce delle analisi svolte la Consob ha richiamato, quindi, l’attenzione degli investitori attuali e potenziali sui rischi associati ai Poc non standard e, in particolare, sul rischio deprezzamento delle azioni degli emittenti, sulla conseguente perdita del capitale investito e sugli effetti diluitivi sulla compagine azionaria.

Agli organi di controllo interno si chiede, invece, di tenere alto il livello di guardia sull’uso dei Poc non standard, per assicurare che il processo decisionale societario riguardante l’uso di questi strumenti avvenga tramite procedure trasparenti idonee all’assunzione di decisioni consapevoli e coerenti con l’interesse sociale.

Sul tema, inoltre, la Consob ha adottato una Comunicazione che aggiorna e sostituisce quella del maggio 2023 in cui – muovendosi nell’ambito delle prescrizioni già in vigore – si migliorano gli standard di trasparenza informativa richiesti alle società.