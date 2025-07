Zanzara Tigre. Il 10 luglio il primo incontro del ciclo di serate informative dedicate a prevenzione e contenimento

Il primo appuntamento è fissato per le 20 alla circoscrizione Oltrefersina, in via Clarina 2/1, in sala Giorgia Depaoli.

Parte domani, giovedì 10 luglio, il ciclo di serate informative dedicate alla prevenzione e al contenimento della zanzara tigre, promosso dal Comune di Trento in collaborazione con il Muse e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

L’iniziativa punta a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di adottare comportamenti corretti e consapevoli, illustrando al contempo le azioni previste dal piano comunale.

Il primo appuntamento è fissato per le 20 alla circoscrizione Oltrefersina, in via Clarina 2/1, in sala Giorgia Depaoli.

Per il Comune interverranno l’assessore all’Ambiente, Michele Brugnara, la dirigente del servizio Sostenibilità e transizione ecologica, Paola Ricchi e la capoufficio della Qualità ambientale, Lorenza Forti.

A portare il contributo scientifico del Muse sarà Valeria Lencioni, coordinatrice dell’ambito Clima e ecologia dell’ufficio Ricerca e collezioni museali.

Sempre giovedì, ma nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 18, informa ancora il Comune, si terrà un incontro online rivolto ai genitori dei bambini iscritti alle scuole dell’infanzia comunali. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il servizio Infanzia, sarà trasmessa in diretta streaming e resterà disponibile anche in registrazione per chi non potrà seguirlo in tempo reale.

Per partecipare è sufficiente cliccare sul seguente link, come evidenziato dall’informativa promossa dal Comune di Trento.

Apriranno i lavori Marcella Seppi, dirigente del servizio Infanzia, Paola Ricchi, dirigente del servizio Sostenibilità e transizione ecologica, e Lorenza Forti, capoufficio Qualità ambientale.

Seguiranno gli interventi di Valeria Lencioni, coordinatrice dell’ambito Clima e ecologia dell’ufficio Ricerca e collezioni museali del Muse, e di Antonio Todaro, dirigente medico del Servizio di Igiene pubblica territoriale dell’Azienda sanitaria provinciale.

Questi momenti di confronto, per il Comune, rappresentano un’importante occasione per rafforzare il dialogo tra istituzioni, cittadinanza e mondo scientifico.

Secondo il Comune di Trento, infatti, la partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale per contrastare la diffusione della zanzara tigre e tutelare la salute pubblica e la qualità della vita sul territorio.

(Fonte: Comune di Trento)