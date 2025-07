Andrea Dipré chiede aiuto: “La droga mi ha tolto tutto”

Una richiesta d’aiuto che proviene proprio da quei canali social che lo hanno reso celebre. Andrea Diprè ha lanciato una raccolta fondi pubblica per potersi disintossicare dalla droga. Il video – diffuso sui social – mostra un uomo profondamente diverso da quello che siamo abituati a conoscere: è provato, vulnerabile, lontanissimo dall’immagine provocatoria e ironica che l’aveva reso noto prima come avvocato e poi per le sue apparizioni trash in tv e sul web.

Andrea Diprè, trentino di nascita, si è fatto conoscere in Italia negli anni 2000 come “critico d’arte” e conduttore televisivo, aveva anche condotto i suoi studi in Giurisprudenza, ottenendo l’iscrizione all’Albo degli avvocati e praticando per un breve periodo. Comparso inizialmente su emittenti locali ha raggiunto vera notorietà grazie ad un uso massiccio dei social e di YouTube. Qui, Diprè ha costruito un personaggio volutamente trash, al limite del grottesco, spesso al centro di polemiche per i contenuti espliciti, le dichiarazioni provocatorie e la frequentazione di figure borderline del mondo dello spettacolo.

Nei video pubblicati negli ultimi anni è apparso in forte stato di alterazione psicofisica e ciò dava il sentore che potesse fare uso di droghe; le dipendenze, il progressivo isolamento, l’assenza di un sistema di supporto hanno lentamente portato Diprè in un baratro, come lui stesso afferma.

Oggi Diprè chiede aiuto a tutti per uscire dalla droga e lo fa con un breve video su Youtube nel quale dice:

‘’Mi chiamo Andre Diprè e molti mi conoscono già. Non è facile per me fare questo video, ma sento che è arrivato il momento di chiedere aiuto. Negli ultimi anni sono caduto in un tunnel, la dipendenza della droga che mi ha portato via tutto: persone care, sogni, serenità e soprattutto me stesso; mi sono isolato, ho toccato il fondo tante volte, ma dentro di me non è mai morta la voglia di cambiare. Oggi sono qui per dirvi che voglio uscire, voglio riprendermi la mia vita, ma per farlo ho bisogno di un aiuto, ho bisogno di entrare in una comunità, iniziare un percorso serio e tornare ad essere una persona libera, lucida, viva. Per questo ho deciso di aprire una campagna ‘Go Found’. Ogni contributo, anche il più ridicolo, mi aiuterà a costruire una nuova possibilità e se non potete donare potete semplicemente condividere questo video. Vi ringrazio del cuore davvero, non è facile chiedere ma è ancora più difficile continuare a vivere così. Grazie a chi vorrà tendermi una mano; io voglio farcela con il vostro aiuto posso farcela.’’



Video di pressochè simile contenuto è stato pubblicato anche su Instragram. In tutti i casi Andrea parla con voce tremante: ammette di essere dipendente dalle droghe, di non avere i mezzi economici per intraprendere un percorso di disintossicazione, e di volersi curare per provare a riprendersi la propria vita. Chiede aiuto a chi in passato lo ha seguito, criticato, o semplicemente guardato con curiosità.

La raccolta fondi è attiva online su Gofundme e ha già cominciato a ricevere donazioni, al momento Diprè ha racimolato quasi 1500 euro da alcuni fan di vecchia data