Andrea Dipré e Ambra Bianchini, porno o follie?

Andrea Diprè e Ambra Bianchini sono recentemente tornati sotto i riflettori per la loro collaborazione nel controverso “Calippo Tour”, tra provocazioni, video virali e polemiche mediatiche. Andrea esibisce la sua preda, che non si lascia mettere in un angolo ma buca la scena. Chi sta usando chi? Diprè ha assicurato che dopo questa esperienza mistica potrebbe davvero disintossicarsi, ma non tutti sono convinti.

Andrea Diprè, ex avvocato e personaggio mediatico noto per i suoi eccessi e per aver frequentato il mondo dell’intrattenimento borderline, è riemerso sulla scena con Ambra Bianchini, influencer e protagonista del cosiddetto “Calippo Tour”. Questo tour, che prende il nome da un noto ghiacciolo, è diventato virale per i suoi contenuti espliciti e provocatori, spesso condivisi su TikTok e OnlyFans.

Ambra Bianchini, conosciuta anche come Amberdream, è diventata una figura centrale di questa nuova fase della carriera di Diprè. Secondo alcune fonti, sarebbe stata proprio lei a influenzare positivamente Diprè in un presunto percorso di disintossicazione, anche se questo è stato messo in dubbio da personaggi come Giuseppe Cruciani durante il programma “La Zanzara”.

Nel frattempo, Diprè è anche coinvolto in vicende giudiziarie: è stato denunciato da Massimiliano Allegri per una telefonata scherzosa pubblicata online, che ha portato a un’accusa di violazione della privacy.

Nella giornata di oggi, il video che li riprende in un rapporto sessuale completo, ha fatto il giro del web, senza nessuna censura e senza limiti di fruizione, l’idea è che qualcosa frulli nella testa di entrambi, in questa nuova collaborazione trentina super hot. MC

