lunedì, Ottobre 27, 2025
HomeAttualitàAndrea Dipré e Ambra Bianchini, porno o follie?
Attualità

Andrea Dipré e Ambra Bianchini, porno o follie?

Di martinacecco

-

0
0

Andrea Diprè e Ambra Bianchini sono recentemente tornati sotto i riflettori per la loro collaborazione nel controverso “Calippo Tour”, tra provocazioni, video virali e polemiche mediatiche. Andrea esibisce la sua preda, che non si lascia mettere in un angolo ma buca la scena. Chi sta usando chi? Diprè ha assicurato che dopo questa esperienza mistica potrebbe davvero disintossicarsi, ma non tutti sono convinti.

Andrea Diprè, ex avvocato e personaggio mediatico noto per i suoi eccessi e per aver frequentato il mondo dell’intrattenimento borderline, è riemerso sulla scena con Ambra Bianchini, influencer e protagonista del cosiddetto “Calippo Tour”. Questo tour, che prende il nome da un noto ghiacciolo, è diventato virale per i suoi contenuti espliciti e provocatori, spesso condivisi su TikTok e OnlyFans.

Ambra Bianchini, conosciuta anche come Amberdream, è diventata una figura centrale di questa nuova fase della carriera di Diprè. Secondo alcune fonti, sarebbe stata proprio lei a influenzare positivamente Diprè in un presunto percorso di disintossicazione, anche se questo è stato messo in dubbio da personaggi come Giuseppe Cruciani durante il programma “La Zanzara”.

Nel frattempo, Diprè è anche coinvolto in vicende giudiziarie: è stato denunciato da Massimiliano Allegri per una telefonata scherzosa pubblicata online, che ha portato a un’accusa di violazione della privacy.

Nella giornata di oggi, il video che li riprende in un rapporto sessuale completo, ha fatto il giro del web, senza nessuna censura e senza limiti di fruizione, l’idea è che qualcosa frulli nella testa di entrambi, in questa nuova collaborazione trentina super hot. MC

Immagine del profilo di andreadipreonlylove

Articolo precedente
Salute. “Netto aumento della domanda di immunoglobuline, +57% in dieci anni”
martinacecco
martinacecco
Giornalista e blogger: scrivo per Donnissima il blog in rosa. Dirigo Secolo Trentino e Liberalcafé. Laureata in Filosofia presso l'Università degli Studi di Trento. Lavoro per un progetto sperimentale di AI che riguarda le lingue e il loro rapporto con i motori di ricerca e la SEO. Studentessa presso la Scuola di Formazione Politica, Fondazione Luigi Einaudi, percorso di Scuola di Liberalismo 2025. Esperta in merchandising e produzioni editoriali.

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1778Politica751Cultura672Società616Editoriali433Salute e ambiente307Mondo286Economia247Sport198

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da