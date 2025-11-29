Ambra Bianchini cerca autista per il Calippo Tour: “solo uomini” e 10 anni di patente

Ambra Bianchini non ha bisogno di casting in agenzia per trovare il suo prossimo autista: le basta prendere il telefono e parlare ai follower.

Nel nuovo video che circola sui social, la protagonista del Calippo Tour annuncia di essere alla ricerca di qualcuno che la accompagni alla guida del suo furgone. Il tutto, ovviamente, alla maniera di Ambra.

La “lista dei requisiti” parte in salita:

«Requisito 1: ovviamente essere uomini, perché l’obbligo delle donne è al volante, lo sapete».

Per lei l’autista è “ruolo da uomini”, detto con quel tono mezzo serio e mezzo scherzoso che i fan hanno imparato a riconoscere. Niente candidature femminili, almeno nella sua versione del bando.

Poi arriva il passaggio che ha acceso commenti e battute: l’accenno al “pagamento di natura”, con la strizzata d’occhio al fatto che le donne non sono di suo gradimento per tali pagamenti. Una frase che si inserisce perfettamente nel personaggio Bianchini, abituata a giocare con doppi sensi, allusioni e un linguaggio che non si prende mai troppo sul serio.

Sul fronte più pratico, però, qualche paletto c’è davvero. Ambra chiede almeno dieci anni di patente: «Ragazzini così non mi fido della generosità», dice, tagliando fuori i neopatentati e puntando su qualcuno che abbia già macinato chilometri. E poi insiste molto sul carattere: persone rispettose, educate, serie ma “alla mano”, senza atteggiamenti da star e senza troppe polemiche.

Il profilo che emerge è quello del classico uomo di fiducia: uno che guida, regge gli spostamenti, si adatta ai ritmi del tour e accetta il clima un po’ surreale che circonda il mondo social di Ambra Bianchini.

Come spesso accade quando lei pubblica qualcosa, il video ha fatto il suo giro tra condivisioni e commenti: c’è chi ride, chi si candida per scherzo, chi fa notare qualche eccesso nei requisiti. Ma il meccanismo è sempre lo stesso: un telefono, una manciata di frasi sopra le righe e l’ennesimo contenuto destinato a far parlare del Calippo Tour.

Resta da vedere se, tra un meme e una storia, salterà fuori davvero l’autista perfetto. Intanto, l’annuncio è l’ennesima tappa di un percorso in cui Ambra continua a mescolare vita quotidiana, lavoro e spettacolo, trasformando anche la ricerca di un semplice guidatore in un piccolo caso social.