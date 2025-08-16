Li fanno tutti… i cruciverba

C’è chi li fa con la penna, chi con la matita, chi con il cellulare, ma una cosa è certa: i cruciverba sono un amore che non conosce età.

Nati ufficialmente nel 1913 grazie all’idea di Arthur Wynne, un giornalista del New York World, i primi cruciverba apparvero proprio sotto Natale, come gioco di parole “a incastro” per intrattenere i lettori durante le feste. L’idea ebbe talmente successo che da lì in poi il rompicapo si diffuse ovunque, conquistando edicole, riviste e… ombrelloni.

Oggi non ci sono solo le parole crociate: il mondo dell’enigmistica è vastissimo. Ci sono i rebus, per gli amanti degli indovinelli illustrati; il “chi cerca trova”, perfetto per allenare l’occhio; i crittografati, che mettono alla prova logica e intuizione; e decine di altre varianti. Ognuno ha il proprio preferito, quello che compila appena compra il giornale… e anche quello che proprio non sopporta.

Forse ci piacciono tanto perché ci danno la soddisfazione di “incastrare” il pensiero nella casella giusta, di trovare la parola perfetta che risolve un enigma. È un piccolo trionfo personale, ripetuto decine di volte in una sola pagina. Oppure perché mettono alla prova la nostra cultura generale, scavando nei ricordi di scuola, nei film visti anni fa, nelle capitali che giuravamo di non ricordare.

Il bello è che i giochi enigmistici unificano generazioni: ci sono versioni dedicate anche ai bambini, così nonni e nipoti possono divertirsi insieme, condividendo un’attività che ha più di un secolo… ma che non conosce età.

E poi, ammettiamolo, fare un cruciverba in vacanza è un rito. Ti stendi sotto l’ombrellone, metti gli occhiali da sole, senti in lontananza il rumore delle onde e inizi a riempire quelle caselle bianche e nere. È un gioco, ma anche un momento di pace, di concentrazione leggera, di piccola sfida personale.

Insomma, i cruciverba e i loro “cugini” enigmistici sono un po’ come il gelato: non passano mai di moda e, quando li inizi, difficilmente ti fermi alla prima “porzione”.

Perché in fondo, finire un cruciverba è come chiudere una vacanza perfetta: tutto torna al suo posto.